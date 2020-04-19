Путин: у России должны быть ресурсы, чтобы ответить на любой вызов

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Президент России Владимир Путин во время виртуального саммита G20, 26 марта 2020 года
Alexei Druzhinin/Kremlin/AP
Президент России Владимир Путин заявил, что у страны должны быть резервы для ответа на любой вызов. »Россия 24» введет трансляцию выступления главы государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.
«Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов… Береженого бог бережет», — сказал Путин.
В России коронавирусом заразились 32 тысячи, скончались 273 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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