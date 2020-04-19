Где и сколько заболевших коронавирусом в России, новости на 19 апреля 2020 года

Пандемия не угасает, хотя многие лидеры стран в начале вспышки были уверены — все это не надолго и через 2-3 месяца жизнь войдет в привычную колею. Как показывает время — их прогнозы оказались лишь мечтой. Вирусологи считают, что даже при оптимистических прогнозах появление вакцины от COVID-19 возможно не ранее 2021 года.

Коронавирус нового типа продолжает атаковать россиян. На сегодня, 19 апреля, в стране 36 793 человек заражены SARS-CoV-2, их них 4785 были выявлены в последние сутки в 79 регионах. К сожалению, 313 человек не смогли справиться с осложнениями, которые вызвала коронавирусная инфекция COVID-2019. За последние сутки погибло 40 человек. Известно, что за минувшие сутки в Москве скончался 21 пациент, Воронежской области — 4 человека, Ингушетии — 2 человека, Псковской области -2.

По одному пациенту скончались в следующих регионах: Калужска, Ивановская, Мурманская, Новгородская, Свердловская области, Санкт-Петербург, Орловская, Волгоградская. Кемеровская области, Хабаровский край, Краснодарский край.

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Последние новости о коронавирусной инфекции в РФ, на 19 апреля 2020 года

По числу инфицированных коронавирусом Россия заняла 10 место в мировой статистике. По статистике, больше всего инфицированных в российской столице.

Более половины новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Москве выявлены у пациентов младше 45 лет. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы. Согласно последним данным, 45% инфицированных SARS-CoV-2 за последние сутки составили жители в возрасте от 18 до 45 лет, 6,5% — дети.

При этом 35% новых зараженных это лица от 46 до 65 лет. Далее, 9,5 процента пациенты от 66 до 80, а в 4 процента вошли люди старше 80 лет.

Пандемия COVID-19 в мире, самое актуалтьное

По данным Роспотребнадзора в мире на 18 апреля зарегистрировано 2 миллиона 250 тысяч 832 подтвержденных случая, прирост за сутки составил 87 375 зараженных коронавирусом. За время панедмии в мире скончались 154 291 пациент с коронавирусом. Выздоровело 570 716 человек.

Самое актуальное на сейчас:

Количество умерших от коронавируса в Испании выросло до 20 043, за последние сутки зафиксировано 565 летальных случаев. За последние сутки зарегистрировали 3658 новых случаев — это на полторы тысячи меньше, чем днем ранее. Общее количество инфицированных составляет 191 726 человек. 74 662 человек выздоровели.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что введенный с 13 апреля режим пропусков продлят до 1 мая. Для контроля пропускного режима при поездках на автомобиле задействуют дорожные камеры фотовидеофиксации. С 22 апреля для проезда в общественном транспорте нельзя будет использовать одноразовые билеты. В Москве для поездок на личном транспорте необходимо включать в цифровой пропуск государственный номер автомобиля. «Сделать это требуется не менее чем за пять часов до начала первой поездки», — уточнил Собянин.

Европарламент одобрил план экономического восстановления стран Евросоюза от последствий пандемии. В частности, Европарламент поддержал фискальные меры ЕС, поддержку ликвидности для борьбы с COVID-19, а также одобрил выпуск облигаций, гарантированных бюджетом Евросоюза. Одобренный пакет мер будет рассмотрен Европейским советом 23 апреля.

Президент Владимир Путин поручил Минобороны разработать предложения по привлечению специальных сил и средств Вооруженных сил для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 700 000. За последние сутки зафиксировано 29 131 новый случай. В результате болезни за время эпидемии умерли 36 822 человека, за последние сутки почти 3 500 человек. Тест на коронавирус сдали более 3,4 миллиона американцев.

В ООН предложили создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19. «Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины против COVID-19, которая должна стать доступной для всех и везде», — отметил генсек организации Антониу Гутерриш. Он считает, что такая вакцина должна рассматриваться как всемирное общественное достояние.

Дональд Трамп изменил оценку возможного числа жертв коронавируса в США. По прогнозам, которые он озвучил после консультации с советниками, итоговое число смертей составит около 60-65 тысяч человек. Специалисты Белого дома ранее предположили, что в случае, если граждане будут соблюдать установленные властями ограничительные меры, вероятный уровень смертности от коронавируса составит до 240 тысяч. Впоследствии Трамп заявлял, что количество умерших в США будет «значительно меньше», чем 100 тысяч.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф