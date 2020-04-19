Сколько больных коронавирусом в России на сегодня 19.04.2020, сколько умерло

В России на сейчас, 19 апреля, зарегистрировано более 36 тысяч инфицированных коронавирусной инфекцией. К сегодняшнему дню скончалось от COVID-19 более 300 человек. Смогли одолеть опасный вирус 467 россиян.

По информации РИА Новости от 17 апреля, Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам соцразвития, сообщила, что пик заболеваемости в Москве ожидается в следующие 2—3 недели. При этом она подчеркнула, что успех борьбы зависит не только от врачей. По ее мнению, сейчвс важны грамотные управленческие решения и сознательность москвичей.

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Где и сколько умерло в России от COVID-19

На сегодня, 19 апреля, в России официально объявлено о 36 793 случаях заболевания коронавирусном COVID-19 во всех 85 регионах страны. К сегодняшнему дню выздоровели 3057 человек. В стране официально зарегистрировано 313 летальных исхода.

Статистика этого воскресного дня показывает, что наибольшее количество инфицированных SARS-CoV-2 — в Москве (20 754 человек), Московской области (3954 человек), Санкт-Петербурге (1646 человек), Нижегородской области (517 человек) и Республике Коми (474 человек). За последние сутки в Российской Федерации было зафиксировано 4785 случаев заболевания коронавирусом в 79 регионах.

Коронавирусная инфекция в Москве, новости на 19 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что контроль пропусков, введенных на передвижение по столице, станет с 22 апреля полностью автоматизированным. Ниже о том, какие новшества ждут москвичей.

Для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый билет, социальные карты москвича и жителя Московской области. Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Контролировать автомобилистов будут с помощью камер. В цифровом пропуске необходимо указать государственный номер автомобиля. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться. Движение грузового транспорта по Москве по-прежнему осуществляется на основе ранее выданных стандартных разрешений и пропусков.

Москвичи, имеющие служебные удостоверения, по которым для передвижения не требуется получение цифровых пропусков, обязаны зарегистрировать свой автомобиль или транспортную карту. Это относится к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, журналистам и другим обладателям удостоверений государственного образца.

К 22 апреля они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт (используемых для проезда, например «Тройки» — ИФ). Для поездок таким гражданам на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды — в том же порядке, что и цифровые пропуска.

Российский Минздрав одобрил использование незарегистрированного препарата от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ одобрило применение незарегистрированного в стране китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса COVID-19. Ранее правительство дало поручение Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава применять и передавать другим медицинским организациям гидроксихлорохин в количестве 68,6 тысяч упаковок.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — цитирует пресс-службу Минздрава ТАСС.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф