Коронавирус в мире, актуальное на 19 апреля 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся

На сегодня, 19 апреля, по всей планете COVID-19 инфицировано 2 259 001 человек. От осложнений скончалось 154 390 человек, смогли справиться 575 970 пациентов. В Топ-5 стран по количеству инфицированных на сейчас входят США, Испания, Италия, Франция и Германия.

В Японии растет число инфицированных. В течение 17 апреля в стране подтвердили еще 556 новых случаев COVID-19. Почти треть пациентов – в Токио. В главном городе страны медучреждениям уже не хватает койко-мест, а чиновники выражают опасения относительно кризиса в сфере здравоохранения. Новую вспышку COVID-19 в Японии начали фиксировать с 4 апреля.

Многие больницы и отделения скорой помощи отказываются лечить инфицированных людей, так как не имеют средств защиты. На днях в Токио отказывались принимать человека с лихорадкой и затрудненным дыханием 80 больниц. Из-за этого «скорая» потратила несколько часов на поиск медучреждения, которое согласится лечить больного.

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Онлайн карта распространения COVID-19 на сегодня

Ситуация в странах, где есть заразившиеся на 19 апреля

В ВОЗ заявили, что нет никаких доказательств относительно того, что серологические тесты могут показать, есть ли у человека иммунитет к болезни. Так называемые серологические, или тесты на антитела свидетельствуют лишь о том, болел ли человек коронавирусом в прошлом, сообщает CNBC.

Представители организации рассказали, что власти многих стран хотят делать гражданам серологические тесты, чтобы выявить, есть ли у них иммунитет к болезни.

«Эти тесты на антитела могут измерить уровень присутствия серологии, уровень антител, но это не значит, что кто-то с антителами имеет иммунитет«, – сказала Мария Ван Керхове, руководитель отдела ВОЗ по вопросам заболеваний.

Исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Марк Райан добавил, что ученые все еще определяют, на сколько долго антитела могут защитить человека, который был заражен коронавирусом.

«Никто не уверен, что кто-то с антителами является защищенным от перенесенного заболевания или его повторного воздействия«, – сказал он.

Также Райан добавил, что тесты имеют проблемы с чувствительностью, из-за чего могут выдать ложно-отрицательный результат.

Пандемия COVID-19 по странам, 18.04.2020 Территории Заражено Выздоров. Умерло 2 219 162 560 912 149 884 США 681 078 58 101 35 371 Испания 188 068 74 797 19 478 Италия 168 941 40 164 22 170 Франция 165 027 33 398 17 942 Германия 138 456 81 800 4193 Великобритания 108 692 ≈375 14 576 Китай 83 760 77 944 4636 Иран 79 494 54 064 4958 Турция 78 546 8631 1769 Бельгия 36 138 7961 5163 РФ 32 007 2590 273 Канада 31 161 9730 1249 Бразилия 30 891 14 026 1952 Нидерланды 30 618 311 3471 Швейцария 27 078 15 900 1325 Португалия 18 841 493 629 Австрия 14 476 8986 410 Индия 13 495 1777 448 Ирландия 13 271 77 486 Израиль 12 855 2967 148 Швеция 12 540 550 1333 Перу 12 491 6120 274 Республика Корея 10 613 7757 229 Япония 9231 935 190 Чили 8807 3299 105 Эквадор 8225 838 403 Польша 7918 866 314 Румыния 7707 1357 400 Дания 7074 3205 321 Пакистан 7025 1765 135 Норвегия 6905 35 152 Австралия 6521 3785 66 Чехия 6437 979 170 Саудовская Аравия 6380 990 63 Мексика 6297 2125 486 ОАЭ 5825 1095 35 Филиппины 5660 435 362 Индонезия 5516 446 469 Малайзия 5072 2647 83 Сербия 4873 400 99 Белоруссия 4779 342 42 Украина 4662 246 125 Катар 3711 406 7 Сингапур 3699 652 10 Доминиканская Республика 3614 208 179 Панама 3574 72 95 Люксембург 3737 526 69 Финляндия 3237 300 72 Колумбия 2979 354 127 Таиланд 2643 1497 43 ЮАР 2506 410 34 Египет 2505 589 183 Аргентина 2443 596 111 Греция 2192 269 102 Алжир 2160 708 336 Молдавия 2049 171 46 Марокко 2024 229 127 Хорватия 1741 473 34 Исландия 1727 1077 8 Бахрейн 1671 663 7 Казахстан 1593 361 17 Венгрия 1579 192 134 Узбекистан 1450 156 4 Ирак 1415 812 79 Кувейт 1405 206 3 Эстония 1400 117 35 Новая Зеландия 1386 728 9 Азербайджан 1253 404 13 Словения 1248 165 61 Бангладеш 1231 49 50 Армения 1111 297 17 Босния и Герцеговина 1110 253 41 Литва 1091 138 30 Гонконг 1017 459 4 Северная Македония 974 98 45 Оман 910 131 4 Словакия 863 151 6 Камерун 848 165 17 Куба 814 151 24 Афганистан 784 43 25 Тунис 780 43 35 Болгария 747 105 36 Кипр 715 65 12 Diamond Princess 712 639 12 Андорра 673 169 33 Латвия 666 44 5 Ливан 658 85 21 Кот-д’Ивуар 638 114 6 Гана 636 17 8 Коста-Рика 626 67 4 Нигер 570 90 14 Буркина-Фасо 528 177 30 Албания 494 251 25 Уругвай 492 260 8 Киргизия 449 78 5 Нормандские острова 447 69 15 Джибути 435 71 2 Гондурас 419 9 31 Гвинея 404 31 1 Иордания 401 250 7 Мальта 399 44 3 Боливия 397 7 28 Китай. Респ. Тайвань 395 137 6 Реюньон 391 237 0 Косово и Метохия 423 71 9 Нигерия 373 99 11 Сан-Марино 372 53 36 Маврикий 324 65 9 Сенегал 314 190 2 Палестина 308 62 2 Грузия 306 71 3 Черногория 288 55 4 Вьетнам 267 171 0 Остров Мэн 256 151 4 Демокр. Республика Конго 254 21 21 Шри-Ланка 238 63 7 Гернси 228 69 8 Кения 225 53 10 Майотта 217 69 3 Венесуэла 197 111 9 Фарерские острова 184 163 0 Гватемала 180 19 5 Парагвай 161 23 8 Сальвадор 159 30 6 Мартиника 158 73 8 Мали 148 34 13 Гваделупа 145 67 8 Бруней 136 99 1 Руанда 136 54 0 Гибралтар 131 104 0 Камбоджа 122 96 0 Республика Конго 117 11 5 Тринидад и Тобаго 114 19 8 Мадагаскар 110 29 0 Ямайка 105 21 5 Тур. Респ. Сев. Кипра 102 74 4 Аруба 93 39 1 Монако 93 6 1 Танзания 88 11 4 Французская Гвиана 86 51 0 Эфиопия 85 15 3 Того 81 35 3 Сомали 80 2 5 Габон 80 4 1 Лихтенштейн 79 55 1 Мьянма 74 2 4 Барбадос 73 15 5 Либерия 59 4 6 Бермудские Острова 57 30 5 Кабо-Верде 56 1 1 Французская Полинезия 55 0 0 Уганда 55 8 0 Острова Кайман 54 6 1 Синт-Мартен 52 5 9 Экваториальная Гвинея 51 4 0 Багамские Острова 49 6 8 Гайана 48 8 6 Замбия 48 30 2 Макао 45 10 0 Гвинея-Бисау 43 0 0 Республика Гаити 41 0 3 Сен-Мартен (Франция) 35 13 2 Бенин 35 18 1 Ливия 35 9 1 Эритрея 35 0 0 Сирия 33 5 2 Судан 32 4 5 Монголия 30 5 0 Мозамбик 29 2 0 Антигуа и Барбуда 23 0 2 Чад 23 2 0 Мальдивы 22 16 0 Ангола 19 2 2 Лаос 19 0 0 Белиз 18 0 2 Новая Каледония 18 1 0 Зимбабве 24 2 3 Фиджи 17 0 0 Эсватини 16 8 1 Малави 16 0 2 Непал 16 2 0 Доминика 16 8 0 Намибия 16 3 0 Сент-Люсия 15 1 0 Кюрасао 14 10 1 Гренада 14 0 0 Сент-Китс и Невис 14 0 0 Ботсвана 15 0 1 Сьерра-Леоне 13 0 0 Сент-Винсент и Гренадины 12 1 0 Центральноафрик. Республика 12 4 0 Фолклендские острова 11 1 0 Гренландия 11 11 0 Монтсеррат 11 1 0 Сейшельские Острова 11 0 0 Суринам 10 4 1 Теркс и Кайкос 10 0 1 MS »Zaandam» 9 0 2 Гамбия 9 2 1 Никарагуа 9 4 1 Ватикан 8 2 0 Восточный Тимор 8 1 0 Мавритания 7 2 1 Сен-Бартелеми 6 4 0 Западная Сахара 6 0 0 Бутан 5 2 0 Бурунди 5 0 1 Сан-Томе и Принсипи 4 0 0 Южный Судан 4 0 0 Ангилья 3 1 0 Виргинские Острова 3 2 0 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 3 0 0 Папуа — Новая Гвинея 2 0 0 Сен-Пьер и Микелон 1 0 0 Йемен 1 0 0

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф