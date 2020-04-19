Коронавирус в мире, актуальное на 19 апреля 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся

На сегодня, 19 апреля, по всей планете COVID-19 инфицировано 2 259 001 человек. От осложнений скончалось 154 390 человек, смогли справиться 575 970 пациентов. В Топ-5 стран по количеству инфицированных на сейчас входят США, Испания, Италия, Франция и Германия.
В Японии растет число инфицированных. В течение 17 апреля в стране подтвердили еще 556 новых случаев COVID-19. Почти треть пациентов – в Токио. В главном городе страны медучреждениям уже не хватает койко-мест, а чиновники выражают опасения относительно кризиса в сфере здравоохранения. Новую вспышку COVID-19 в Японии начали фиксировать с 4 апреля.
Многие больницы и отделения скорой помощи отказываются лечить инфицированных людей, так как не имеют средств защиты. На днях в Токио отказывались принимать человека с лихорадкой и затрудненным дыханием 80 больниц. Из-за этого «скорая» потратила несколько часов на поиск медучреждения, которое согласится лечить больного.
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Онлайн карта распространения COVID-19 на сегодня
Ситуация в странах, где есть заразившиеся на 19 апреля
В ВОЗ заявили, что нет никаких доказательств относительно того, что серологические тесты могут показать, есть ли у человека иммунитет к болезни. Так называемые серологические, или тесты на антитела свидетельствуют лишь о том, болел ли человек коронавирусом в прошлом, сообщает CNBC.
Представители организации рассказали, что власти многих стран хотят делать гражданам серологические тесты, чтобы выявить, есть ли у них иммунитет к болезни.
«Эти тесты на антитела могут измерить уровень присутствия серологии, уровень антител, но это не значит, что кто-то с антителами имеет иммунитет«, – сказала Мария Ван Керхове, руководитель отдела ВОЗ по вопросам заболеваний.
Исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Марк Райан добавил, что ученые все еще определяют, на сколько долго антитела могут защитить человека, который был заражен коронавирусом.
«Никто не уверен, что кто-то с антителами является защищенным от перенесенного заболевания или его повторного воздействия«, – сказал он.
Также Райан добавил, что тесты имеют проблемы с чувствительностью, из-за чего могут выдать ложно-отрицательный результат.
|Территории
|Заражено
|Выздоров.
|Умерло
|2 219 162
|560 912
|149 884
|США
|681 078
|58 101
|35 371
|Испания
|188 068
|74 797
|19 478
|Италия
|168 941
|40 164
|22 170
|Франция
|165 027
|33 398
|17 942
|Германия
|138 456
|81 800
|4193
|Великобритания
|108 692
|≈375
|14 576
|Китай
|83 760
|77 944
|4636
|Иран
|79 494
|54 064
|4958
|Турция
|78 546
|8631
|1769
|Бельгия
|36 138
|7961
|5163
|РФ
|32 007
|2590
|273
|Канада
|31 161
|9730
|1249
|Бразилия
|30 891
|14 026
|1952
|Нидерланды
|30 618
|311
|3471
|Швейцария
|27 078
|15 900
|1325
|Португалия
|18 841
|493
|629
|Австрия
|14 476
|8986
|410
|Индия
|13 495
|1777
|448
|Ирландия
|13 271
|77
|486
|Израиль
|12 855
|2967
|148
|Швеция
|12 540
|550
|1333
|Перу
|12 491
|6120
|274
|Республика Корея
|10 613
|7757
|229
|Япония
|9231
|935
|190
|Чили
|8807
|3299
|105
|Эквадор
|8225
|838
|403
|Польша
|7918
|866
|314
|Румыния
|7707
|1357
|400
|Дания
|7074
|3205
|321
|Пакистан
|7025
|1765
|135
|Норвегия
|6905
|35
|152
|Австралия
|6521
|3785
|66
|Чехия
|6437
|979
|170
|Саудовская Аравия
|6380
|990
|63
|Мексика
|6297
|2125
|486
|ОАЭ
|5825
|1095
|35
|Филиппины
|5660
|435
|362
|Индонезия
|5516
|446
|469
|Малайзия
|5072
|2647
|83
|Сербия
|4873
|400
|99
|Белоруссия
|4779
|342
|42
|Украина
|4662
|246
|125
|Катар
|3711
|406
|7
|Сингапур
|3699
|652
|10
|Доминиканская Республика
|3614
|208
|179
|Панама
|3574
|72
|95
|Люксембург
|3737
|526
|69
|Финляндия
|3237
|300
|72
|Колумбия
|2979
|354
|127
|Таиланд
|2643
|1497
|43
|ЮАР
|2506
|410
|34
|Египет
|2505
|589
|183
|Аргентина
|2443
|596
|111
|Греция
|2192
|269
|102
|Алжир
|2160
|708
|336
|Молдавия
|2049
|171
|46
|Марокко
|2024
|229
|127
|Хорватия
|1741
|473
|34
|Исландия
|1727
|1077
|8
|Бахрейн
|1671
|663
|7
|Казахстан
|1593
|361
|17
|Венгрия
|1579
|192
|134
|Узбекистан
|1450
|156
|4
|Ирак
|1415
|812
|79
|Кувейт
|1405
|206
|3
|Эстония
|1400
|117
|35
|Новая Зеландия
|1386
|728
|9
|Азербайджан
|1253
|404
|13
|Словения
|1248
|165
|61
|Бангладеш
|1231
|49
|50
|Армения
|1111
|297
|17
|Босния и Герцеговина
|1110
|253
|41
|Литва
|1091
|138
|30
|Гонконг
|1017
|459
|4
|Северная Македония
|974
|98
|45
|Оман
|910
|131
|4
|Словакия
|863
|151
|6
|Камерун
|848
|165
|17
|Куба
|814
|151
|24
|Афганистан
|784
|43
|25
|Тунис
|780
|43
|35
|Болгария
|747
|105
|36
|Кипр
|715
|65
|12
|Diamond Princess
|712
|639
|12
|Андорра
|673
|169
|33
|Латвия
|666
|44
|5
|Ливан
|658
|85
|21
|Кот-д’Ивуар
|638
|114
|6
|Гана
|636
|17
|8
|Коста-Рика
|626
|67
|4
|Нигер
|570
|90
|14
|Буркина-Фасо
|528
|177
|30
|Албания
|494
|251
|25
|Уругвай
|492
|260
|8
|Киргизия
|449
|78
|5
|Нормандские острова
|447
|69
|15
|Джибути
|435
|71
|2
|Гондурас
|419
|9
|31
|Гвинея
|404
|31
|1
|Иордания
|401
|250
|7
|Мальта
|399
|44
|3
|Боливия
|397
|7
|28
|Китай. Респ. Тайвань
|395
|137
|6
|Реюньон
|391
|237
|0
|Косово и Метохия
|423
|71
|9
|Нигерия
|373
|99
|11
|Сан-Марино
|372
|53
|36
|Маврикий
|324
|65
|9
|Сенегал
|314
|190
|2
|Палестина
|308
|62
|2
|Грузия
|306
|71
|3
|Черногория
|288
|55
|4
|Вьетнам
|267
|171
|0
|Остров Мэн
|256
|151
|4
|Демокр. Республика Конго
|254
|21
|21
|Шри-Ланка
|238
|63
|7
|Гернси
|228
|69
|8
|Кения
|225
|53
|10
|Майотта
|217
|69
|3
|Венесуэла
|197
|111
|9
|Фарерские острова
|184
|163
|0
|Гватемала
|180
|19
|5
|Парагвай
|161
|23
|8
|Сальвадор
|159
|30
|6
|Мартиника
|158
|73
|8
|Мали
|148
|34
|13
|Гваделупа
|145
|67
|8
|Бруней
|136
|99
|1
|Руанда
|136
|54
|0
|Гибралтар
|131
|104
|0
|Камбоджа
|122
|96
|0
|Республика Конго
|117
|11
|5
|Тринидад и Тобаго
|114
|19
|8
|Мадагаскар
|110
|29
|0
|Ямайка
|105
|21
|5
|Тур. Респ. Сев. Кипра
|102
|74
|4
|Аруба
|93
|39
|1
|Монако
|93
|6
|1
|Танзания
|88
|11
|4
|Французская Гвиана
|86
|51
|0
|Эфиопия
|85
|15
|3
|Того
|81
|35
|3
|Сомали
|80
|2
|5
|Габон
|80
|4
|1
|Лихтенштейн
|79
|55
|1
|Мьянма
|74
|2
|4
|Барбадос
|73
|15
|5
|Либерия
|59
|4
|6
|Бермудские Острова
|57
|30
|5
|Кабо-Верде
|56
|1
|1
|Французская Полинезия
|55
|0
|0
|Уганда
|55
|8
|0
|Острова Кайман
|54
|6
|1
|Синт-Мартен
|52
|5
|9
|Экваториальная Гвинея
|51
|4
|0
|Багамские Острова
|49
|6
|8
|Гайана
|48
|8
|6
|Замбия
|48
|30
|2
|Макао
|45
|10
|0
|Гвинея-Бисау
|43
|0
|0
|Республика Гаити
|41
|0
|3
|Сен-Мартен (Франция)
|35
|13
|2
|Бенин
|35
|18
|1
|Ливия
|35
|9
|1
|Эритрея
|35
|0
|0
|Сирия
|33
|5
|2
|Судан
|32
|4
|5
|Монголия
|30
|5
|0
|Мозамбик
|29
|2
|0
|Антигуа и Барбуда
|23
|0
|2
|Чад
|23
|2
|0
|Мальдивы
|22
|16
|0
|Ангола
|19
|2
|2
|Лаос
|19
|0
|0
|Белиз
|18
|0
|2
|Новая Каледония
|18
|1
|0
|Зимбабве
|24
|2
|3
|Фиджи
|17
|0
|0
|Эсватини
|16
|8
|1
|Малави
|16
|0
|2
|Непал
|16
|2
|0
|Доминика
|16
|8
|0
|Намибия
|16
|3
|0
|Сент-Люсия
|15
|1
|0
|Кюрасао
|14
|10
|1
|Гренада
|14
|0
|0
|Сент-Китс и Невис
|14
|0
|0
|Ботсвана
|15
|0
|1
|Сьерра-Леоне
|13
|0
|0
|Сент-Винсент и Гренадины
|12
|1
|0
|Центральноафрик. Республика
|12
|4
|0
|Фолклендские острова
|11
|1
|0
|Гренландия
|11
|11
|0
|Монтсеррат
|11
|1
|0
|Сейшельские Острова
|11
|0
|0
|Суринам
|10
|4
|1
|Теркс и Кайкос
|10
|0
|1
|MS »Zaandam»
|9
|0
|2
|Гамбия
|9
|2
|1
|Никарагуа
|9
|4
|1
|Ватикан
|8
|2
|0
|Восточный Тимор
|8
|1
|0
|Мавритания
|7
|2
|1
|Сен-Бартелеми
|6
|4
|0
|Западная Сахара
|6
|0
|0
|Бутан
|5
|2
|0
|Бурунди
|5
|0
|1
|Сан-Томе и Принсипи
|4
|0
|0
|Южный Судан
|4
|0
|0
|Ангилья
|3
|1
|0
|Виргинские Острова
|3
|2
|0
|Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
|3
|0
|0
|Папуа — Новая Гвинея
|2
|0
|0
|Сен-Пьер и Микелон
|1
|0
|0
|Йемен
|1
|0
|0
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф