У бывшего гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова обнаружен коронавирус

Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова, бывшего гендиректора ОЭЗ «Иннополис». Сообщение губернатора Глеба Никитина приводит его пресс-служба. Как отметил глава региона, Носов почти три недели работает в Москве.

«Мы максимально открыто говорим о ситуации с коронавирусом, но по понятным соображениям избегаем конкретных имен и фамилий. Вместе с этим всегда хотелось, чтобы все понимали — ситуация касается каждого человека. Договорились с Игорем Николаевичем не делать какого-то секрета из ситуации. Заболевание протекает в легкой форме, и думаю, вскоре он сможет приступить к выполнению рабочих обязанностей», — сказал Никитин.

Игорь Носов, фото «БИЗНЕС Online»

«Игорь Носов около трех недель трудился в столице на постоянной основе, в том числе в последнее время занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Во время работы в Москве и произошло заражение. Мы уже давно отказались от командировок за пределы региона. Среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого. Мы следуем всем рекомендациям медиков. Работа организована в соответствии с требованиями указа губернатора о режиме повышенной готовности», — добавил губернатор.

Носов покинул должность гендиректора ОЭЗ «Иннополис» и переехал в Нижний Новгород в июне 2018 года. Там он все это время в должности вице-губернатора курировал работу министерства финансов, экономического развития и инвестиций, имущественных и земельных отношений, информационных технологий и связи.