Архангельская психбольница стала очагом коронавруса

Проверки на COVID-19 начались после того, как вирус был выявлен у одного из сотрудников медучреждения.

В Архангельской государственной клинической психиатрической больнице больше полусотни пациентов и сотрудников заразились коронавирусом. Власти признают, что число зараженных может существенно возрасти.

В области сегодня было созвано чрезвычайное заседание оперштаба по COVID-19 в связи с резким ростом заболеваемости в регионе. На нем руководитель местного управления Роспотребнадзора Роман Бузинов констатировал неутешительный факт.

«На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания (в психиатрической больнице — ред.) , еще порядка 100 тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет», — сказал Бузинов, слова которого приводит пресс-служба правительства области.

Ранее стало известно, что у сотрудника архангельской психбольницы выявили заражение COVID-19. После этого учреждение было закрыто на карантин.

Как пояснил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, отделение больницы, в котором зафиксирован очаг инфицирования, находится в отдельном здании. Один из его этажей будет перепрофилирован под инфекционное отделение для заболевших, второй – под обсерватор, для тех, кто попал в круг контактов с зараженным. Те, кто контактировал с заболевшим вне медицинского учреждения, уже помещены под карантин.

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Согласно данным мониторинга, которые публикует сайт стопкоронавирус.рф, в Архангельской области, по данным на утро 18 апреля, было подтверждено 39 случаев коронавируса. Таким образом, сейчас идет речь об увеличении числа заболевших в регионе более чем вдвое.

С подробной статистикой заболеваемости коронавирусом России и мире на 18 апреля можно ознакомится тут >>