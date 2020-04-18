Власти Алтайского края прогнозируют 20-процентный рост числа безработных

17 апреля в ходе онлайн-общения с журналистами начальник Управления по труду и занятости населения Алтайского края Надежда Капура заявила, что рост числа граждан, которые остались без работы в условиях самоизоляции в регионе, составит не менее 20 %. В связи с этим ведомство подготовило необходимые документы в Минтруда РФ на получение дополнительных субвенций по выплате пособий по безработице. На эти меры потребуется порядка 800 млн рублей.

По словам Надежды Капура, бюджетом РФ на период 2020-2022 годы предусмотрен значительный объем субвенций на выплату пособий безработным гражданам. На 1 января 2020 года эта сумма составляла более 1 млрд рублей. Однако по оценкам алтайских специалистов, прогнозируемое увеличение числа безработных составит не менее 20 %. Кроме того, в период пандемии и до конца года был увеличен максимальный размер такого пособия до 12 130 рублей, в связи с чем выделенных средств оказалось недостаточно. Примерно 800 млн рублей потребуется дополнительно, плюс 890 млн рублей должны поступить в край на выплаты семьям, где имеются несовершеннолетние, по 3 тысячи рублей с учетом районного коэффициента на каждого ребенка. В управлении края ожидают, что эта сумма скоро будет подтверждена и направлена региону.

Капура также отчиталась, что в первые недели введенного режима самоизоляции им поступило порядка 2-3 тыс звонков с жалобами работников на действия работодателей, однако менее 1 % из них действительно касались нарушения их прав. Как пояснила чиновница, часть обращений не подтвердилась, а часть можно отнести к превентивным мерам, которыми работник хочет себя обезопасить на случай возможного нарушения. Она также отметила, что больше всего в Управление по труду и занятости региона обращаются те, кто занят в неформальном секторе, у кого нет официального трудоустройства, помочь которым в данном случае весьма проблематично. Тем не менее ведомство реагирует даже на такие обращения.

В то же время спикер заявила, что массовых сообщений об увольнении граждан в Алтайском крае в профильном ведомстве не наблюдают. На сегодняшний день основное число работников, которые попадают под сокращения, заняты на банкротящихся предприятиях или тех, которые ведут определенные штатно-организационные мероприятия. «Сведений о массовых сокращениях в период самоизоляции у нас пока нет. Есть небольшие организации, которые уведомили о простое и возможном сокращении работников», — пояснила Надежда Капура. Она добавила, что в управление поступило порядка 120 заявлений о прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых, но это данные не только с 1 по 16 апреля, но и с учетом предыдущего периода года. По ее словам, именно в данном секторе больше всего неформально занятых, вполне вероятно, что именно поэтому обращений от них не поступает так много, как могло быть. Тем не менее все вопросы трудоустройства отрабатываются в индивидуальном порядке. Что касается принуждения к увольнению сотрудников по собственному желанию, в том числе на Шинном заводе, таких фактов выявлено не было.

Капура обратила внимание и на задолженность организаций края перед работниками по зарплате. По ее словам, 2020 год регион начал с хорошими показателями — общая задолженность составляла всего около 7,2 млн рублей. Однако к настоящему времени к ним добавилось еще одно предприятие-банкрот с долгом по заработной плате более 5 млн рублей. Также задолженность была отмечена у некоторых муниципальных предприятий и одной УК. Поэтому теперь общий долг по зарплате по краю вырос до 14 млн рублей. Однако ведомство надеется, что меры поддержки, которые уже предусмотрены федеральным правительством в первых двух пакетах, исправят данную ситуацию, и рынок труда в крае не упадет. Она также отметила, что им известно о подготовке третьего пакета мер допподдержки работников и о возможности оказать другую помощь, в том числе со стороны краевых властей. «Мы готовы поддержать наших работодателей. Ждем постановления правительства РФ с порядком предоставления дополнительных мер наиболее пострадавшим областям экономики. Как только оно будет принято, начнем работать с предприятиями», — заключила она.