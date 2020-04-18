Матье ван дер Пул надеется дебютировать на Тур де Франс-2020

Матье Ван дер Пул (Mathieu van der Poel) удерживает форму, выезжая на долгие тренировки в Нидерландах, где нет жёсткого запрета на выход из дома во время пандемии, как в Испании или Франции.

25-летний нидерландский гонщик не теряет надежду дебютировать на Тур де Франс в этом году, хотя команда Alpecin-Fenix, в которой он выступает, не получала приглашения на гонку. Но менеджер команды, Филип Роодоофт (Philip Roodhooft) ведёт переговоры с организаторами Тур де Франс о возможности предоставления дополнительных приглашений в виде исключения, так как участие во французском Гранд-туре в этом сезоне является ключевым для выживания некоторых команд.

В интервью бельгийским журналистам Матье ван дер Пул рассказал, как тренируется сейчас и на что надеется в этом году: «Хорошо, что теперь мы получили несколько целей, за которые гонщики могут зацепиться. Пока рано строить чёткие планы, многое будет зависеть от того, позволит ли Тур де Франс принять участие в гонке ещё двум командам. В этом случае очень надеюсь, что мы там будем. Филип Роодоофт уже связывался с ASO.

Я хочу проехать Тур. О других Гранд-турах не думаю, сфокусирован на Туре и классиках.

Если у нас будет возможность проехать классики (осенью), мы просто должны ею воспользоваться, пусть даже это будет совсем другой опыт. Проезжать Ауде Кваремонт или Патерберг без болельщиков, конечно, не так приятно. Для меня атмосфера – неотъемлемая часть, в ней красота гонки. Но если надо, так надо.

Я продолжу много тренироваться. Когда погода хорошая, проезжаю около 200 км. Так интереснее, чем на роллерах. Представляю, что если бы жил в Монако, где нельзя тренироваться на улице, я бы сошёл с ума. У меня нет сейчас графика тренировок, работаю по ощущениям, чтобы сохранить форму. Ещё один – два раза в неделю для разнообразия выезжаю на горном велосипеде.

Должен сказать, с психологической точки зрения этот период отдыха мне идёт на пользу – положительное в том, что впервые за долгое время я не чувствую никакого давления».