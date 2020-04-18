Рейтинг Эрдогана из-за коронавируса вырос на 15%

Пишет телеграм-канала «Повестка дня Турции».

Компания Metropoll на прошлой неделе опубликовала очередное исследование общественного мнения Турции, согласно которому, уровень одобрения деятельности президента Эрдогана вырос до 56%, в то время как ещё два месяца назад этот показатель был самым низким с октября 2018 года — 41%.

Меры, предпринятые президентом по борьбе с короновирусом, положительно повлияли на его рейтинг и буквально за месяц поддержка электората выросла на 15%. За последние семь лет такой высокий уровень одобрения у Эрдогана был лишь после попытки переворота в июле 2016 года – 67,6%, и во время референдума по переходу на президентскую систему правления в апреле 2017 года – 52,4%.

Проправительственные эксперты говорят, что причиной роста поддержки стало лидерство Эрдогана в эффективной борьбе с коронавирусной инфекцией.

Телеграм-канала «Повестка дня Турции».