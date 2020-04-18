Строгая Ксения Бородина лишила дочку конфет

Известная телеведущая Ксения Бородина воспитывает детей в особенной строгости. Она не позволяет им даже малейших шалостей.

Скрыла от мамы «двойку»

Недавно дочь Бородиной Теона принесла домой «двойку» по гимнастике, но скрыла это от матери. Как говорится, все тайное когда-нибудь становится явным. Ксения об этом узнала и жестко отчитала Тею, наказав ее тем, что лишила ребенка конфет.

Девочка попыталась объясниться, но мать ей и слова не давала сказать. Соответствующее видео появилось в сети — в личном блоге Бородиной. Его активно комментируют, и в большинстве заступаются за ребенка и отмечают, что Бородина уж слишком строго воспитывает дочерей.

Требовательна в вопросах чистоты

Ксения Бородина также очень требовательна в вопросах чистоты. За порядком в доме телеведущей следит домохозяйка. Однако, несмотря на это, Ксения требует от детей, чтобы они соблюдали чистоту в их комнатах. Ведь, по словам Бородиной, она обязана правильно воспитать детей, чтобы они были приучены к порядку. Это простые правила — заправить кровать, держать в чистоте стол, шкаф. Но пока, уверяет Ксения Бородина, с этим сложно. Ведь детям постоянно приходится напоминать об этих правилах.