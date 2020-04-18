Что способно уничтожить даже самую крутую сковороду

Даже самую крутую, дорогую и навороченную тефлоновую сковороду можно «потерять» всего за пару месяцев. Если, конечно, не придерживаться определенных правил ухода за кухонной утварью.

Без посудомоек!

Некоторые хозяйки грешат на производителей. Мол, купили дорогущую сковороду, а она не прослужила им и полгода. И даже не догадываются, что в том, что дорогая вещь так быстро испортилась и потеряла свои характеристики, виноваты они сами.

Например, чтобы побыстрее справиться с грязной посудой, скидывают всю посуду в посудомойку. В том числе — и сковороду. Однако важно помнить, что к тефлоновому покрытию сковороды необходимо относиться очень трепетно. А посудомоечная машина не будет бережно мыть вашу сковороду и придаст жесткой обработке все — и тарелки, и антипригарный слой сковороды.

Такая же история с чугунными сковородами, у которых антипригарный слой также будет разрушен.

У чугунной посуды его, конечно, можно восстановить. Однако лучше не подвергать вашу сковороду риску, чтобы потом не пытаться исправлять ошибки. Возможно, вскоре сковороду и вовсе придется выбросить.

Перепады температуры

В мытье сковород следует избегать и перепадов температур. Мы понимаем, что вы спешите, у вас мало времени и нужно срочно справиться с грязной посудой. Однако вы можете перепадами температуры придать сковороде жесткие испытания. Поэтому не следует совать посуду, только что снятую с огня, сразу под холодную струю в раковине.

Вода с продуктов

Очень вредно также для антипригарного слоя сковороды воздействие воды, стекающей с продуктов. Ведь покрытие рассчитано исключительно на масло и естественные соки, но ни в коем случае не на воду. В результате вы будете наблюдать быстрый износ покрытия. Поэтому советуем вам во избежание такого печального итога тщательно промокать продукты салфетками или просто вытирать их полотенцем перед приготовлением на сковороде.

Конечно, правила вроде как простые, но от них напрямую зависит срок эксплуатации вашей любимой сковороды.