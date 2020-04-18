Блинком депутаты Алтайского Заксобрания провели зависающую репетицию грядущей онлайн-сессии

В таком виде прошла пробная удаленная сессия

Депутаты Алтайского Заксобрания 17 апреля провели «репетицию» предстоящей сессии, которая должна пройти в удаленном режиме при помощи системы видеоконференцсвязи. Итоги такой проверки некоторые народные избранники посчитали неудовлетворительными: обсуждения и доклады постоянно обрывались из-за сбоев в работе программного обеспечения или канала доступа к Сети. По мнению целого ряда депутатов, после теста стало ясно, что проводить сессию в таком формате просто не представляется возможным.

Довольно часто конференция зависала, так что докладчика было невозможно услышать

За несколько дней до «репетиционной» сессии депутаты получили инструкции, в соответствии с которыми им надо было установить на свои гаджеты и настроить программное обеспечение — систему видеоконференций TrueConf. Судя по всему, большинство успешно с этим справилось, поскольку в общем чате в итоге присутствовал 61 народный избранник.

Список вопросов для «теста» не был опубликован на сайте парламента, но его выложила в своем Telegram-канале депутат Вероника Лапина. Так, Заксобрание должно было заслушать информацию об эпидемиологической ситуации, дистанционном обучении в школах, мерах поддержки медработников и бизнеса, а также обсудить повестку грядущей «настоящей» сессии и подвести итоги онлайн-формату. Впрочем, как Лапина прокомментировала ИА «Банкфакс», послушать все доклады в любом случае не удалось, так как из-за технических сбоев все время прерывалась передача звука и изображения. В общем чате программы депутаты постоянно жаловались на качество связи. «В том формате, как прошла видеоконференция, проводить сессию недопустимо, потому что было очень много технических сбоев. Мы смогли послушать доклады только тех депутатов, которые находились непосредственно в здании АКЗС. Например, первой должна была выступить Татьяна Ильюченко, но не было ни изображения, ни звука, и ей пришлось в спешном порядке идти в общий зал, где сидели председатель АКЗС и его заместитель, и уже оттуда выступать. Непонятно, как в таком режиме будут проходить голосования, например, по кандидатурам в Общественную палату региона – там 24 человека – это технически практически невозможно», — поделилась впечатлениями депутат. Она также отметила, что сразу после сессии в крайкоме КПРФ также проходило заседание в режиме видеоконференцсвязи, но уже с использованием популярной программы Zoom, и серьезных сбоев Лапина не заметила.

С ней в некотором роде оказался солидарен и единоросс Иван Мордовин. В своем Telegram-канале он также отметил, что с такими огрехами в работе ПО принимать решения невозможно. «Сегодня впервые в истории краевого парламента прошло онлайн-совещание с депутатами. Оно стало тренировочным перед предстоящей сессией АКЗС, тестировалась сама возможность удаленной работы. К сожалению, было немало технических сбоев, без устранения которых принимать решения депутатам в дистанционном режиме будет невозможно», — резюмировал он.

Не все народные избранники вообще согласились принимать участие в этом действе. Так, справедливоросс Василий Железовский отказались от участия в видеоконференции из дома. Он рассказал «Банкфаксу», что согласно действующим нормам осуществление депутатских полномочий должно гарантироваться и обеспечиваться бюджетом, а потому участие в видеоконференции со своего компьютера эсер посчитал неприемлемым. «Проведение сессий должно иметь какой-то статус, а мне предлагают участвовать в работе из дома. Может, еще из подвала на связь выйти? Эта форма работы дискредитирует представительный орган. Балаган», — сформулировал Железовский свою позицию во время телефонного разговора. По его мнению, депутатам можно проводить сессии удаленно, но для этого им нужно пользоваться ресурсами администраций муниципалитетов, которые регулярно и без особых сбоев проводят видеоселекторные совещания с краевым центром.

Отметим, что программное обеспечение, которым пользовались депутаты, далеко не самое распространенное в сфере групповых конференций, но для органов власти определяющим, видимо, стало то, что оно российское. Приложение было разработано несколько лет назад, одна из версий — по заказу МВД на базе программной системы унифицированных коммуникаций TrueConf Server. Как писали СМИ еще в 2013 году, на разработку этого ПО полиция должна была потратить около 100 млн рублей. Главной задачей системы, как тогда утверждалось, было обеспечение для полицейских из разных подразделений и регионов возможности общаться друг с другом в режиме реального времени по электронным каналам, избежав таким образом затрат на служебные командировки.

До проведения очередной сессии, которая должна пройти 30 апреля, у руководства и аппарата парламента еще есть время, чтобы оценить свои возможности в части организации заседания в режиме видеоконференцсвязи. По крайней мере, незадолго до проведения этой «репетиционной» сессии в стенах АКЗС все еще выбирали между этим вариантом и опросным голосованием с использованием подписных листов. Однако второй способ не предполагает публичности, что нарушает один из принципов представительной власти. Вероника Лапина с большой долей скепсиса отнеслась к этому варианту. «Все-таки неправильным было бы проводить сессию в формате опросного голосования. Я считаю, что все-таки необходимо очно проводить сессию, как делают соседи в Новосибирской области. При этом по эпидемиологической обстановке у нас различий особых нет, поэтому непонятно, почему у нас очную сессию не будут проводить, а в Новосибирске — будут», — добавила депутат.

Напомним, что одним из главных вопросов, которые будут рассматриваться на предстоящем заседании, должна стать корректировка регионального бюджета. Какие именно изменения будут рассматриваться, пока не ясно – материалы предстоящего заседания еще не были опубликованы. Можно лишь предположить, что поправки связаны с выпадающими из бюджета доходами. Как ранее заявил зампред краевого правительства, министр финансов Данил Ситников, в текущих экономических условиях казна может недосчитаться 13 млрд рублей. При этом регион может рассчитывать на помощь Москвы, которая, по прикидкам губернатора Виктора Томенко, может составить около 3 млрд рублей. Конкретные параметры изменений пока не называются. Не исключено, что депутаты не смогут публично обсудить ситуацию и высказать свои мнения.

Также отметим, что на предстоящей сессии может решаться и вопрос о принятии краевого закона об установлении на территории региона «налога на профессиональный доход» — налога на доходы самозанятых и предпринимателей, не имеющих наемных рабочих. О том, что такой документ разрабатывается, ранее сообщало Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края. Ожидается, что с установлением нового налога самозанятые будут обязаны отчислять в казну 4-6 % от своих доходов с профессиональной деятельности.