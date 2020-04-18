Бывший член ПСР в качестве депутата DEVA в первом выступлении парламента подверг критике новый закон

«Его цель заключается в том, чтобы подавить учёных и получить возможность преследовать их неконституционным путём. Вторая цель состоит в том, чтобы ещё больше ограничить свободы независимых университетов и в конечном итоге полностью взять под контроль их деятельность», — цитирует Йенероглу Duvar.

Парламентарий из новой партии бывшего вице-премьер-министра Али Бабаджана отметил, что законодательство наделяет YOK полномочиями закрывать университеты и учебные заведения.

«Если и есть учреждение, которое необходимо закрыть, то это сам Совет высшего образования», — заявил он.

По словам депутата, мишенью данного закона является бывший премьер-министр и экс-союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ахмет Давутоглу и частный Стамбульский университет Сехир, с которым он связан.

Законодатель назвал данный закон инструментом политизации.