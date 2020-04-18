Странный случай в Подмосковье: мужчина бесследно исчез в собственной квартире

В небольшом подмосковном городке Кашира таинственным образом пропал пенсионер. Его исчезновение привело в замешательство даже полицию. На видео из камеры наблюдения четко видно, что мужчина зашел в квартиру и из нее больше не выходил, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Когда сын пенсионера вошел в квартиру, то он никого там не нашел. Общался с ним пропавший 12 апреля. Сын Илья рассказал, что его отец верующий и в тот день он посещал церковь. Общались они практически к полночи, а потом оба отправились спать. Утром Илья написал отцу сообщение, но тот его так и не прочитал и все остальные тоже. Он начал звонить на мобильный телефон, но трубку никто не снимал. Так продолжалось весь понедельник. Во вторник Илья Понкратов приехал из Москвы и после того, как не достучался к отцу, открыл квартиру собственным ключом. Он обнаружил, что телефон, компьютер и мультиварка были включены, но самого мужчины в квартире не было. Камера, расположенная на лестничной площадке вела запись круглые сутки, поэтому Илья сразу же посмотрел запись с нее. На видео было видно, что пенсионер ночью выходил и вернулся только под утро. После этого он больше квартиру не покидал. Сейчас исчезновением мужчины занимается полиция. Версия о том, что он мог вылезть через окно, не рассматривается. Скорее всего, квартира располагается достаточно высоко.