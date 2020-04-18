Смешные поздравления с Пасхой Христовой 2020 года короткие и веселые

Пасха — главное событие года для православных христиан. Этот добрый и светлый праздник отмечается в 2020 году 19 апреля.

Уже завтра православные христиане будут приветствовать друг друга словами Христос воскрес! Поздравьте своих родных и друзей от всего сердца с этим радостным и светлым праздником Пасхи!

***

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Пусть мир в ваш дом она несет.

Вам счастья и добра желаю,

Удача пусть в делах вас ждет.

***

Господь пускай благословит,

От бед и зла пусть оградит,

Подарит счастье и добро,

Святое воскресение пришло!

***

Со Светлою Пасхой я вас поздравляю!

Здоровья и радости вам пожелаю,

Удачи, богатства и добрых вестей.

Пусть всё, что желанно, придет поскорей.

***

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Тебе добра, тепла желаю.

Пусть бережет тебя Господь,

Приходит радость на порог!

Ежегодно православные ждут светлый праздник Пасха

***

Христос воскрес в великий этот день!

Пусть к вам придет приятное волненье,

Пасхальная божественная тень

Пускай коснется в это воскресенье!

Желаем вам, чтоб дал Господь всего –

Здоровья, благоденствия, достатка!

В делах чтоб не мешало ничего,

Пусть в этой жизни будет только сладко!

***

Храни тебя Христос

От всякого ненастья,

От злого языка,

От боли, от недуга,

От умного врага,

От мелочного друга,

И дай тебе Господь,

Коль это в Его власти,

Здоровья, долгих лет,

Любви и снова счастья!

***

Скатерть белая, свеча,

Аромат от кулича,

Льется в рюмочки кагор.

Пить немного – уговор.

Разноцветие яиц

И улыбки светлых лиц.

С праздником!

Христос Воскрес!

Доброты, любви, чудес!

***

Христос воскрес! Христос воскрес!

Сияет солнышко с небес!

Зазеленел уж темный лес,

Христос воистину воскрес!

Пришла весна – пора чудес,

Журчит родник – Христос воскрес!

Светлее в мире нет словес –

Воистину Христос воскрес!

***

Пасхальный звон. Христос Воскрес!

И благодать послал с небес,

И веры, и добра на всех!

Вам — счастье, радость, добрый смех!

***

Святое Воскресенье пришло!

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра!

Полна тепла, надежды и добра!

Красивые и короткие смс- поздравления с Пасхой

***

В день Пасхи — счастья и достатка,

Прекрасных, мягких куличей,

В душе спокойствия, порядка

И много светлых, добрых дней.

***

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Здоровья крепкого желаю.

Живите без нужды, без бед,

В любви и счастье много лет!

***

Праздник счастьем озаряет,

Яркий свет идет с небес.

От души вас поздравляем!

Всем добра! Христос воскрес!

***

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Несется весть с земли и до небес.

Святая Пасха нынче в дом вошла.

Желаю счастья, радости, тепла.

***

С Пасхой светлой поздравляю!

Мира в доме вам желаю,

Доброты, достатка, смеха,

Благополучного успеха.

***

Желаю в Пасху благ земных,

И много добрых дел людских,

Тепла, здоровья и терпения,

Мира в душе и настроения.

***

Колокольный звон разносит

Весть благую до небес.

С Пасхой всех я поздравляю.

Счастья вам! Христос воскрес!