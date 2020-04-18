Смешные поздравления с Пасхой Христовой 2020 года короткие и веселые

Пасха — главное событие года для православных христиан. Этот добрый и светлый праздник отмечается в 2020 году 19 апреля.
Уже завтра православные христиане будут приветствовать друг друга словами Христос воскрес! Поздравьте своих родных и друзей от всего сердца с этим радостным и светлым праздником Пасхи!
***
Со Светлой Пасхой поздравляю.
Пусть мир в ваш дом она несет.
Вам счастья и добра желаю,
Удача пусть в делах вас ждет.
***
Господь пускай благословит,
От бед и зла пусть оградит,
Подарит счастье и добро,
Святое воскресение пришло!
***
Со Светлою Пасхой я вас поздравляю!
Здоровья и радости вам пожелаю,
Удачи, богатства и добрых вестей.
Пусть всё, что желанно, придет поскорей.
***
Со Светлой Пасхой поздравляю.
Тебе добра, тепла желаю.
Пусть бережет тебя Господь,
Приходит радость на порог!
Ежегодно православные ждут светлый праздник Пасха
***
Христос воскрес в великий этот день!
Пусть к вам придет приятное волненье,
Пасхальная божественная тень
Пускай коснется в это воскресенье!
Желаем вам, чтоб дал Господь всего –
Здоровья, благоденствия, достатка!
В делах чтоб не мешало ничего,
Пусть в этой жизни будет только сладко!
***
Храни тебя Христос
От всякого ненастья,
От злого языка,
От боли, от недуга,
От умного врага,
От мелочного друга,
И дай тебе Господь,
Коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет,
Любви и снова счастья!
***
Скатерть белая, свеча,
Аромат от кулича,
Льется в рюмочки кагор.
Пить немного – уговор.
Разноцветие яиц
И улыбки светлых лиц.
С праздником!
Христос Воскрес!
Доброты, любви, чудес!
***
Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!
Пришла весна – пора чудес,
Журчит родник – Христос воскрес!
Светлее в мире нет словес –
Воистину Христос воскрес!
***
Пасхальный звон. Христос Воскрес!
И благодать послал с небес,
И веры, и добра на всех!
Вам — счастье, радость, добрый смех!
***
Святое Воскресенье пришло!
Как на душе спокойно и светло!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
Полна тепла, надежды и добра!
Красивые и короткие смс- поздравления с Пасхой
***
В день Пасхи — счастья и достатка,
Прекрасных, мягких куличей,
В душе спокойствия, порядка
И много светлых, добрых дней.
***
Со Светлой Пасхой поздравляю.
Здоровья крепкого желаю.
Живите без нужды, без бед,
В любви и счастье много лет!
***
Праздник счастьем озаряет,
Яркий свет идет с небес.
От души вас поздравляем!
Всем добра! Христос воскрес!
***
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Несется весть с земли и до небес.
Святая Пасха нынче в дом вошла.
Желаю счастья, радости, тепла.
***
С Пасхой светлой поздравляю!
Мира в доме вам желаю,
Доброты, достатка, смеха,
Благополучного успеха.
***
Желаю в Пасху благ земных,
И много добрых дел людских,
Тепла, здоровья и терпения,
Мира в душе и настроения.
***
Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!