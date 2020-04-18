Открыты ли храмы в связи с коронавирусом на Пасху в 2020 году

Православные пасхальные праздники в России в 2020 году проходят в разгар пандемии коронавируса, когда в большинстве регионов России введен режим всеобщей изоляции. Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать пасхальное богослужения, а смотреть онлайн трансляцию службы.

Более чем в половине регионов России на Пасху будут открыты храмы, выяснил РБК. РПЦ в разгар эпидемии рекомендует мирянам оставаться дома, а в Кремле рассчитывают, что местные власти сами решат вопрос с епархиями. Кремль надеется, что церковные власти на местах будут следовать имеющимся предписаниям главных санитарных врачей, но единой установки регионам не дал. РПЦ призывает молиться дома и воздержаться от посещения храмов.

Будут ли работать храмы Москвы на Пасху

РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан. Присутствовать в храмах смогут только священнослужители, сотрудники и волонтеры, необходимые для проведения служб и онлайн-трансляций. Ограничения будут действовать с 13 по 19 апреля.

Русская православная церковь уже призывала верующих в ближайшие недели, включая Пасху (19 апреля), молиться дома и не посещать храмы. Патриарх Кирилл также попросил не слушать «неразумных священнослужителей», которые предлагают не соблюдать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

Обращение патриарха Кирилла к верующим

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно обратился к верующим в преддверии Пасхи. Он призвал граждан не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса. А также попросил усилить их молитвы об исцелении больных от инфекции и ограждении здоровых от заражения.

Обращение патриарха опубликовал сайт РПЦ.

«В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран», — сказано в сообщении.

«Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя», — отметил патриарх.

«Горячо призываю всех вас усугубить общие молитвы о том, чтобы Господь даровал нам, несмотря на все трудности […] чтобы больные получили исцеление, а здоровые ограждены были от опасной инфекции», — заключил патриарх Кирилл.

Какие храмы закрыты на карантин в Москве