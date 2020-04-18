Власти РТ разрешили работу парикмахерских в условиях самоизоляции

В Татарстане разрешили работу парикмахерских с 20 апреля в условиях всеобщей самоизоляции на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Внести в постановление кабинета министров Республики Татарстан от 19.03.2020 „О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции“ следующие изменения: „за исключением оказания с 20.04.2020 парикмахерских услуг“», — говорится в тексте постановления.

Для функционирования таких заведений внесен ряд правил:

перед началом смены у сотрудников необходимо измерять температуру тела, спрашивать о наличии симптомов ОРВИ и не допускать до работы лица с признаками респираторных заболеваний;

необходимо дезинфицировать поверхности в помещении, места общего пользования, а также инвентарь и оборудование не менее трех раз в день;

разместить в общедоступных местах информацию о профилактике ОРВИ;

осуществлять по окончании смены влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Организациям и индивидуальным предпринимателям при взаимодействии с гражданами необходимо:

обеспечить сотрудников кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты, а также предоставить возможность обрабатывать руки посетителей дезинфицирующими средствами;

осуществлять прием посетителей только по предварительной записи, а также организовать между приемами 10-минутные перерывы для проветривания

помещения и дезинфекции рабочего места, поручней и ручек дверей;

помещения и дезинфекции рабочего места, поручней и ручек дверей; соблюдать социальную дистанцию между сотрудниками не менее 1,5 метра.

Парикмахерские вправе транслировать в онлайн-режиме оказание услуг, чтобы граждане могли удостовериться в соблюдении требований, говорится в постановлении.

Отмечается, что для похода к парикмахеру в цифровых пропусках появится специальная, 11-я цель выхода из дома — «посещение парикмахерской».