У головному соборі Луцька почали освячувати великодні кошики. ФОТО

У Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Луцьку Волинської єпархії ПЦУ почали освячувати пасхальні кошики.

Перші парафіяни із пасхальними кошиками прийшли до храму приблизно о 10:30 18 квітня.

Першими священники освятили пасхальні наїдки для майже трьох десятків людей на території храму. Варто зазначити, що усі прихожани храму були у масках на дотримувалися дистанції. На території храму зробили спеціальну розмітку.

Освячення пасок відбулося під наглядом поліції, яка із самого ранку патрулює біля собору для контролю за дотриманням карантинних вимог.

Зауважимо, що, за словами митрополита Луцького та Волинського Михаїла, освячення пасок відбуватиметься сьогодні, 18 квітня, та завтра, 19 квітня, протягом усього дня.

Нагадаємо, що напередодні свята у Волинській облдержадміністрації закликали залишитися на Великдень вдома та слухати пасхальні богослужіння онлайн замість звичного походу до церкви.