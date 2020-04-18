Как только начинается весна, все огородники тут же стараются просчитать сроки посадки культур. Одни ориентируются по погодным условиям, другие пользуются лунным календарем. В нынешнем году Пасха оказалась ранней, потому один из наиболее актуальных сегодня вопросов – можно ли сажать огород на пасхальной неделе.

Завтра наступит Пасха, долгожданный и самый важный в жизни христиан праздник. Верующие с нетерпением ждут праздничного дня, активно к нему готовятся, но в то же время озабочены хлопотами и проблемами, например, посадкой огорода.

Посадка огорода на пасхальной неделе

Светлое Воскресение – праздник с непостоянной датой. Он припадает на разные апрельские числа, бывает, что его отмечают в мае. Сейчас у людей накопилось много работы, которую нужно выполнить на пасхальной неделе, дабы собрать впоследствии хороший урожай. В то же время никто не хочет нарушать церковные заповеди. Но для посадки огорода отводятся определенные сроки, дни, когда необходимо сажать те или иные культуры:

в середине этого месяца начинается посадка ранней морковки, пастернака, петрушки; в последние апрельские числа сажают ранние сорта капусты, кабачки; первая декада мая отведена для посева огурцов, сеют бахчевые культуры; до 10 мая необходимо высадить картошку со свеклой.

Всю пасхальную неделю принято праздновать Светлое Воскресение. В храмах проводят праздничные богослужения, христиане ежедневно ходят в гости, обмениваются пасхальными куличами, крашеными яйцами. Хозяюшки пекут пасхи, запекают мясо. Пасхальный стол обычно богат на угощения, заставлен различными вкусными блюдами. Церковь не запрещает в пасхальную неделю сажать огород, но в народе говорят, что заниматься садово-огородными работами, физическим трудов в первые три дня после Пасхи нельзя.

На пасхальной неделе в среду, называемую Сухой, не работают. Те, кто и сейчас придерживается древних обычаев, в этот день обходят поля с огородами с зажженной свечой, освященной на Сретение Господне, чтобы защитить посев от сильных дождей, внезапных перемен погоды. Сажать огород, убирать могилки, красить оградки, полоть траву можно в четверг.

Дачники выбирают сроки посадки огорода, ориентируясь по подсказкам природы

Большинство дачников приступают к огородным работам, ориентируясь по погодным условиям. Актуальность народных примет не угасает, и к ним относят следующие:

в дни цветения подорожников высевают семена капусты, томатов. Однако делают это в парнике, чтобы раньше получить урожай; при появлении сережек на осине сеют морковку с пастернаком и петрушкой; если заметили сережки на березе – пора сажать картошку; посадка бобовых начинается в дни, когда появились зеленые листики на дубе, кукурузы, фасоли и свёклы – когда цветут каштаны; томаты, перец с баклажанами сажать пора при распускании вербы, когда начинает цвести рябина; травы сеют в дни цветения вишни.

Поздравление с Пасхой, видео



