Пасхальные традиции русского народа сохранились до наших времен

На Руси Воскресение Христово всегда встречают в храме. Пасха для русского народа была одним из самых важных православных праздников, а церковная служба – самой торжественной в году. Неотъемлемой частью Пасхальной службы является Крестный ход вокруг храма. Когда верующие входят в храм, то начинается пение канона святого Иоанна Дамаскина. Затем совершается литургия, которую посещает большое количество верующих. Первая служба совершается в полночь.

Также одной из русских пасхальных традиций является христование. Это особенное пасхальное приветствие, когда православные приветствуют друг друга, говоря «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!». Примечательно, что такое приветствие ранее использовалось на протяжении 40-ка дней, вплоть до праздника Вознесения.

На Руси принято разговляться поле службы: есть куличи, творожные пасхи и яйца. В целом, пасхальный стол на Руси всегда был достаточно богатым, так как завершался пост. Куличи символизировали вечную жизнь и достаток. Праздничный хлеб всегда употреблялся православными на Пасху. Помимо прочего, на Пасху принято красить яйца. Существует множество версий происхождения данной традиции. Одна из них гласит, что после воскресенья Христа Магдалена пришла к императору Тиберию. Она сказала «Христос Воскрес!» и передала ему простое яйцо в качестве скромного дара. Но Тиберий не был впечатлён даром и отметил, что «мёртвые не могут воскреснуть так же, как и яйцо не может стать красным». Затем яйцо окрасилось в красный цвет. В память об этом чуде на Руси стали красить яйца.

На Руси для окрашивания яиц использовались натуральные красители. Чаще всего использовалась луковая шелуха. Яйца, окрашенные таким способом, были разнообразных оттенков, от жёлтого до терракотового. Также некоторые яйца расписывались, а потому получали название «писанка». Помимо прочего, изготовлялись декоративные яйца из бисера и дерева. Знаменитые яйца Фаберже – пример декоративных пасхальных яиц.

Пасха всегда сопровождалась народными гуляньями и весельем

Праздник Воскресенья Христа всегда ассоциировался с победой жизни над смертью и добра над злом. Также он представляет собой завершение Великого поста – одного из самых строгих постов для православных.

Поэтому, помимо пышной трапезы, на Пасху традиционно устраивались народные гулянья. В следующее воскресенье после пасхального устраивался праздник под называнием «Красная горка». На Руси этот праздник сопровождался хороводами, танцами, сватовством и народными гуляньями. В этих празднествах должны были принимать участие девушки и юноши, достигшие брачного возраста. Именно после «Красной горки» верующие вступали в брак, так как это время считалось наиболее благоприятным.

Также всю светлую неделю после Пасхи длились праздничные мероприятия. Популярной игрой было катание яиц, которое в народе приобрело название «каталочки». Расписные деревянные яйца катали с горки или деревянной дощечки для того, чтоб сбивать другие яйца. Целью игры было сбить как можно больше яиц. Если сбить яйцо получалось, участник брал его себе и продолжал игру. Если нет – играть начинал другой участник, а неудачно скатившееся яйцо оставалось на кону.