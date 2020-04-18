Православная Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля

Праздник Пасхи, называемый также Светлым Христовым Воскресением или Воскресением Христовым, является главным событием в церковном календаре 2020 года, древнейшим и самым важным христианским праздником. Пасха является переходящим праздником, поскольку каждый год рассчитывается по лунно-солнечному календарю. Также дата Пасхи у православных христиан и у католиков обычно различается.

Как узнать дату Пасхи в 2020 году

Первые четыре столетия Пасха отмечалась в разные дни – одни христиане отмечали праздник вместе с иудеями в Пейсах, другие – спустя неделю после Пейсаха. Так продолжалось до Первого Вселенского Собора в IV веке – то есть общего собрания всех руководящих христианских священников.

На Соборе было принято постановление: не отмечать Пасху вместе с иудеями. И с IV века Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия.

Говоря проще – берем за отправную точку день весеннего равноденствия, ждем полнолуния и отмечаем праздник в первое после полнолуния воскресенье. Правда, и тут могут быть свои коррективы: если еврейский Пейсах выпадает на то же число, то Пасха переносится еще на неделю.

Пасха — переходящий праздник

Некоторые православные праздники выпадают на разные дни календаря каждый год. Такие праздники называют переходящими. Это значит, что их дату уточняют по лунному календарю.

В православном календаре это – все праздники, связанные с Пасхой. Например, Вход Господень в Иерусалим. Масленица, начало поста, день Жен Мироносиц, Вознесение Господне, Троица – все эти даты зависят от того, в какой день церковного года празднуется Пасха.

У праздника Пасхи для христиан есть определенные правила: мы не можем праздновать Пасху раньше еврейского праздника Песах. Иисус был распят в полнолуние, в Евангелии сказано, что когда Он был распят, солнце померкло, поэтому Пасха празднуется в полнолуние. Кроме того, день Пасхи обязательно должен выпадать на воскресенье. Все эти факторы делают Пасху зависимой от лунного календаря и переходящим праздником.

Пасха в 2019 году — 28 апреля. Пасха в 2020 году — 19 апреля. Пасха в 2021 году — 2 мая.

Когда Пасха в 2020 году у православных в России: традиции и обычаи Пасхи

За свою многовековую историю праздник оброс народными традициями. Молодое поколение впитывает их с молоком матери. Торжество объединяет людей всего мира, и хоть наблюдаются небольшие отличия в праздновании, но есть неизменные традиции, которым верующие следуют из года в год.

Самые главные обычаи и традиции:

Выпекать куличи, у каждой хозяйки свой рецепт. Вкладывая всю душу в приготовление куличей, мастерицы выпекают настоящие произведения искусства.

Красить яйца, ведь скорлупа – символ новой зарождающейся жизни. Большой камень закрывал вход в гробницы, где был похоронен Спаситель, он по форме напоминал яйцо. Раньше яйца красили только в красный цвет, как символ крови Сына Божьего. Намного позже вошло в традицию окрашивать их в разные цвета.

Собираться всем вместе одной дружной семьей за большим столом.

На светлый праздник по традиции принято здороваться словами: «Христос воскрес!», а отвечать: «Воистину Воскрес!». Также люди обнимают друг друга и целуют три раза в обе щеки. Такая форма приветствия сохраняется 40 дней.

После домашнего застолья нужно обязательно сходить к соседям в гости и принести им своих угощений.

Обязательны и детские забавы с крашеными яйцами, они не только не возбраняются, но и всячески поощряются.

Украшают дом живыми цветами, едят только из праздничной посуды, а на столе должна быть белоснежная накрахмаленная скатерть.

Светлое торжество длится 40 дней. Ведь именно столько Иисус находился на земле после своего чудесного Воскресения.

Что кушают на Пасху?

Семейный обед, как особое таинство. За стол садятся родственники, все вместе обедают и приносят поздравления, благодарят Бога. Пасхальное утро, как символ окончания поста, поэтому христиане не ставят ограничений в пище. Прежде чем сытно поесть, лучше сходить в храм, освятить продукты, позволяющие стать чуть ближе к данному празднику.

Яйца вызывают много ассоциаций. Кажется, что они мертвы, но внутри может зарождаться новая жизнь, что, по правилам, пробивает скорлупу и появляется на свет. А вот куличи причисляют к пасхальному хлебу. Они особенные, выпекаются с добавлением изюма, орехов.

Однажды кулич символизировал Тело Господне, но сейчас демонстрирует радушие, им угощают гостей. Куличом называют сладкое дрожжевое тесто, а пасхой – лакомство из творога, которое пекут единожды в год.