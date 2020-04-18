Чемпион мира по футболу доставил продукты сочинским инвалидам

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французский защитник футбольного клуба «Сочи» Адиль Рами принял участие в благотворительной акции. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Игрок вместе с сотрудниками команды помог доставить продуктовые наборы инвалидам-колясочникам, проживающим в Сочи. В пресс-службе мэрии уточнили, что акция проводилась при строгом соблюдении мер предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции.

34-летний Рами перешел в «Сочи» в феврале этого года на правах свободного агента после того, как по соглашению сторон был расторгнут его контракт с турецким «Фенербахче». Из-за травмы защитник не успел провести ни одного матча за российский клуб.

В активе футболиста 35 матчей в составе национальной сборной Франции и один забитый мяч. Летом 2018 года защитник был в заявке «трехцветных» на победном для них чемпионат мира в России, но не провел на мундиале ни одного матча.