Хакеры атаковали новую систему выдачи пропусков для москвичей

Share Tweet Share Share Email Comments

Фото: АГН «Москва»

Хакеры попытались взломать обновленную систему выдачи цифровых пропусков для москвичей, которая начала работать 18 апреля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на главу столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

По словам чиновника, количество попыток будет увеличиваться, однако сотрудники департамента готовы к этому и следят за ситуацией.

С 15 апреля в Москве наличие цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта, включая велосипеды, стало обязательным. Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу, для личных поездок и визитов в больницу. Пропускной режим и все остальные введенные ограничительные меры были продлены в столице до 1 мая.