Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в России

«Автоновости дня» уже сообщали о том, что продажи китайских автомобилей в России по итогам 1 квартала 2020 года выросли в 1,5 раза. Теперь выяснилось, что в сегменте сменился лидер – им стал кроссовер Haval F7, нашедший с января по март 1658 покупателей.

Соответственно, лидирующий прежде Geely Atlas стал вторым. На нем за отчетный период остановили свой выбор 1628 россиян. Замкнул тройку лидеров «китайского» сегмента среднеразмерный кроссовер Haval H6, распроданный в количестве 1214 экземпляров.

Результаты продаж остальных китайских автомобилей по итогам первого квартала текущего года составили менее 1000 единиц. Среди брендов, напомним, в аутсайдерах оказались FAW (341 ед., +56%), DFM (269 ед., -13%), Zotye (71 ед., -87%), Brilliance (44 ед., +2%) и Foton (16 ед., -70%).