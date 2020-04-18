Легендарной «Копейке» исполняется 50 лет

19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки». В этот день в 1970 году Волжский автозавод выпустил первые шесть седанов ВАЗ-2101, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе АвтоВАЗа.

«Копейка» стала самой массовой не только в истории АвтоВАЗа, но и в истории всей российской автопромышленности. В период с 1970 по 1988 год с конвейера Волжского автозавода сошло порядка 4,8 миллиона автомобилей ВАЗ-2101 и его модификаций.



Производство ВАЗ-2101. Фото пресс-служба АвтоВАЗа

ВАЗ-2101 построен на базе итальянского седана Fiat-124, который в 1967 году удостоился почетного звания «Автомобиль года в Европе». Перед запуском производства и продаж в России он прошел целую серию испытаний, по итогам которых в его конструкцию было внесено более 800 изменений. В результате получился надежный и комфортный автомобиль, заслуживший высокую оценку как у отечественных потребителей, так и на зарубежном рынке.

Сегодня в России зарегистрировано несколько сотен тысяч «копеек». Многие из них до сих пор используются по прямому назначению – в качестве транспорта, но со временем эти машины все чаще становятся предметом реставрации и коллекционирования.