УАЗ вспомнил о «Буханке» с гидропневматической подвеской

УАЗ вспомнил в своих соцсетях об очередном конструктивном «чуде», который, вопреки всему, так и не достался ни одной серийной модели. На этот раз речь пошла о некогда революционной гидропневматической подвеске, впервые опробованной на санитарной «Буханке» УАЗ-452 ГП в 1963 году.

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу предприятия, основой первого УАЗа повышенной комфортности стал некий европейский автомобиль, оснащенный подвеской с «хитроумной конструкцией и фантастической плавностью хода».

Первый опытный образец под названием УАЗ-452ГП увидел свет в январе 1963 года – им стала модернизированная санитарная «Буханка», предназначенная для скорой медицинской помощи. Испытывали машину целый год. За это время новинка прошла 19 000 километров, и 15 000 из них – с полной нагрузкой, причем водители носились по ухабам с необычайно высокой скоростью, а в салоне можно было сидеть, даже не держась за поручни.

Однако на конвейер, несмотря на блестяще пройденные испытания, «санитарный автомобиль повышенной комфортности» так и не попал. Основному заказчику из высших эшелонов власти такая подвеска показалась слишком сложной в производстве, поэтому финальный выбор пал на простые и, как видно, не столь комфортные рессоры.