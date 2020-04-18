Сила правде комментарий Виктора Томенко поддержке алтайского бизнеса спровоцировал Telegram-войны

Алтайский сегмент Telegram-каналов крайне бурно отреагировал на заголовки федеральных СМИ, которые интерпретировали заявления губернатора Виктора Томенко о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые он сделал в ходе онлайн-конференции 16 апреля. Так, некоторые уважаемые издания преподнесли его комментарий в том ключе, будто правительство края вовсе не собирается помогать предпринимателям. В итоге каналы разделились на два лагеря: одни посчитали, что глава региона допустил политическую ошибку, честно рассказав о принципах формирования бюджета, текущей финансовой ситуации и ограниченности маневра, а федеральные СМИ лишь воспользовались этим. Другие уверены, что Томенко прав в своем смелом заявлении, разложившем все по полочкам, а журналисты его извратили, вырвав несколько слов из контекста.

На онлайн-конференции губернатор Алтайского края прокомментировал возможность прямой финансовой поддержки предпринимателей региона со стороны краевого бюджета. «Когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, мы оказываемся в ситуации человека, которого пригласили в гости, а он еще привел и товарища. У нас и на то, что мы запланировали сделать, половины денег не хватает, а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя. Поэтому пока решений о прямой поддержке со стороны правительства Алтайского края и краевого бюджета не принято. В этой ситуации о том, чтобы кому-то впрямую оказать помощь, разговор не идет», — признал Виктор Томенко.

На основе этих слов в крупнейших федеральных СМИ появились довольно жесткие и критические заголовки, общий посыл которых заключался в том, что «губернатор Алтайского края отказался поддержать бизнес и сравнил его с незваным гостем». Одним из первых на это обратил внимание Telegram-канал «Архитектура власти», который специализируется на федеральной повестке. По мнению его авторов, высказывание Виктора Томенко является «политическим эпик фейлом» (так в молодежной речи называют сокрушительный провал). Они признали, что в его словах может быть «доля правды», и с такой позицией наверняка согласны многие главы субъектов, которые, разумеется, публично об этом никогда не скажут, поскольку это противоречит политике федеральных властей и президента. «Слова Томенко перечеркнули жирной линией все озвученные ранее меры поддержки бизнеса президентом России Владимиром Путиным. Они поставили под сомнение обещания многомиллиардных поступлений в регионы премьера Михаила Мишустина», — считает «Архитектура власти». По версии канала, в данной ситуации для главы региона и политика лучше недосказанность, чем правда.

Такая оценка вызвала бурную реакцию в алтайском сегменте Telegram. Маргинальный канал «Ненегреев» занял резкую позицию, его авторы поддержали посыл «Архитектуры власти» и согласились с тем, что откровенность Виктора Томенко была неуместна. «Но разве это первое откровение, показывающее, что господина губернатора не для того присылали, чтобы он тут местным чем-то хотя бы попытался помочь?» — задался автор канала вопросом, который, судя по всему, является для него риторическим. При этом вслед за федеральными СМИ он передернул одну фразу, но «забыл» о мерах поддержки, которые все же назвал губернатор. Некоторые другие каналы выразили молчаливое согласие с такой позицией с помощью репоста.

Иное, более взвешенное мнение выразил канал «Алтайские крайности», частично не согласившийся с «Архитектурой власти» в том, что слова Томенко — политическая ошибка. Его авторы считают, что главам регионов нужно делать такие заявления, поскольку на них есть запрос в обществе. «На наш взгляд, можно и даже нужно такое говорить губернаторам, пора уже начать говорить правду. Конечно, мы понимаем, что Томенко и помыслить не мог заочно перечить президенту, просто у губернатора вырвалось. Но запрос в обществе на такие смелые осознанные действия однозначно есть», — пишут «Алтайские крайности».

Похожую мысль на своей странице в Facebook высказал экс-руководитель Сибирского центра антикоррупционных расследований «Трансперенси Интернешнл – Россия» Станислав Андрейчук. Он считает, что заголовки федеральных СМИ не отражают реальности, а Томенко в своем высказывании был прав. «Я не поклонник властей Алтайского края, но Томенко прав: у нас регионов-доноров, наверное, меньше десятка в стране. А остальным откуда средства на дополнительную поддержку брать? С каких статей (и без того дефицитных) срезать? Централизация у нас такая, что реальную ответственность за дополнительную поддержку может нести только федеральная власть да какая-нибудь Москва с Тюменью», — считает Андрейчук.

Существует еще одна версия, которую озвучил канал «Б.АУЛ». По его объяснению, Виктор Томенко максимально понятным языком попытался донести сложные вещи, а изначальный смысл его слов был искажен и подан в противоположном ключе.

Telegram-канал «Б.АУЛ»: Виктор Томенко на вчерашней пресс-конференции подробно расписал устройство наполовину дотационного регионального бюджета понятными даже для домохозяйки словами. Кстати, про меры поддержки бизнеса, которые может себе позволить край, он тоже говорил: льготы по налогам, арендным платежам и так далее. Вся эта история не про «неопытного политика», а про современную информационную среду. Не отрицая общее ее хаотическое устройство, нельзя не отметить тех, кто непосредственно влияет на ее функционирование – журналистов. Томенко, конечно, станет более «опытным политиком». Будет как другие опытные, умудренные сединами и проплешинами, лить пустую словесную воду. Нужны ли нам такие политики и руководители? Профессиональные болтологи, не говорящие о сути вещей, кажется, нас всех давно раздражают. Однако, кроме народа, терпящего таких политиков, свою лепту в их создание вносят и журналисты, плохо осознающие, в какой мере взмахи не крыла бабочки, но их пальцев над клавиатурой – формируют реальность вокруг всех нас.

Авторов канала «Ненегреев» такие интерпретации, очевидно, сильно разозлили, поскольку они написали, что каналы «Б.АУЛ» и «Алтайские крайности» «переобулись» и вопреки своему обычному критическому настрою встали на сторону губернатора. Он даже предположил, что эти источники могли стать частью краевой «фабрики троллей» — недавно организованной и подконтрольной правительству структуры, которая отвечает на критику властей в Сети и формирует их положительный образ.

Между тем в полемике поучаствовало и само правительство Алтайского края через свой канал «Ленина, 59». По его версии, слова Виктора Томенко были поданы в федеральных СМИ с противоположным смыслом, но он на это отреагировал спокойно. «Редкий случай, согласимся с «Б.АУЛ» — легкий взмах крыла бабочки (рук над клавиатурой) может привести к торнадо. Но не приведет. Вчерашняя неуклюжая попытка укусить губернатора (уверены, не намеренная) не приведет никого в окопы и не поднимет в атаку. Знаем о спокойной реакции Томенко. Потому что сила в правде. Слышали его очередное, настойчивое губернаторское: «Мы обязаны разъяснять». И будем это делать и дальше. Ежедневно, подробно, откровенно», — резюмировал правительственный канал.

Добавим, что канал «Барнаул.ФМ» запустил голосование, в котором пользователям предлагается отметить один из двух вариантов интерпретации слов губернатора: «Виктор Томенко отказался помогать бизнесу» или «Журналисты облажались, вырвав слова Томенко из контекста». На 16:00 свое мнение высказали около 550 пользователей Telegram, причем голоса распределились почти поровну с перевесом в 1 % в пользу второго ответа.