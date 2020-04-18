Мэр Нью-Йорка объявил о программе, по которой пострадавшим от пандемии нелегалам выдадут по $400

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о Программе помощи в чрезвычайной ситуации для иммигрантов (Immigrant Emergency Relief program), финансируемой за счет пожертвования в размере 20 миллионов долларов от благотворительно фонда миллиардера Джорджа Сороса 'Open Society Foundations'. Об этом сообщает, в частности, издание NYPost.

Де Блазио сообщил, что в рамках этой программы финансовая поддержка будет предоставлена порядка 20 000 иммигрантов. В том числе, не имеющим никаких регистрационных документов (undocumented), то есть – нелегалам.

Федеральные власти ранее объявили о реализации программы финансовой помощи всем гражданам и легальным жителям США. За некоторым исключением, в средние $1200 одноразово получит каждый совершеннолетний американец с определенным уровнем дохода, а также по $500 будут выделены родителям на каждого ребенка до 17 лет. Нелегальные иммигранты, туристы, обладатели рабочих и студенческих виз не могут претендовать на такую финансовую помощь.

В Нью-Йорке, славящемся своим чрезмерно толерантным отношениям к нелегалам, решили восполнить эту, по мнению мэра города, несправедливость. По самым скромным оценкам, в Нью-Йорке проживают 738 000 нелегалов и действуют 48 000 принадлежащих им малых бизнесов.

В целом же, иммигранты составляют более трети (37%) всего населения Нью-Йорка, обеспечивая мегаполису 44% работоспособного населения. В 2019 фискальному году городская казна пополнилась суммой в $232 млрд., которую составили налоги различных типов, уплаченных иммигрантами. Отсутствие законных прав на проживание в США не освобождает иммигрантов-нелегалов от уплаты налогов.

Согласно условиям программы, каждый иммигрант, проживающий в городе Большого Яблока, сможет претендовать на одноразовую помощь в размере $400, бездетная пара или родитель-одиночка – $800, по $1000 получат семьи с детьми.

Формально программа предусматривает оказание помощи всем иммигрантам, но критерии участия в ней позволяют уверенно судить о том, что получателями денежных выплат будут исключительно нелегалы.

Тем временем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался взять на себя обязательства о предоставлении финансовой помощи непосредственно нелегальным иммигрантам, пострадавшим от коронавируса, сославшись на серьезные финансовые проблемы Олбани.

Ранее власти Калифорнии утвердили единовременные пособия для нелегалов в размере 500 долларов в рамках борьбы с коронавирусом. Согласно заявлению губернатора штата Гэвина Ньюсома, на выплаты от Калифорнийского фонда помощи пострадавшим смогут рассчитывать около 150 тысяч человек. Общий размер фонда составляет 75 миллионов долларов. Для каждого домохозяйства будет установлен предел в размере тысячи долларов.

При этом для получения федеральной помощи легальными жителями страны существует ряд ограничений. Так, например, студенты старше 17 лет, при подаче налоговой декларации заявленные родителя как находящиеся на иждивении (dependant), не могут претендовать ни на какие денежные дотации, даже если они работают и платят налоги. При этом их родители также не получат предусмотренные на детей пособия из-за возрастного ценза.