На фоне угрозы распространения коронавируса турецкий парламент закроется на шесть недель

Ожидается, что депутаты перервут работу после принятия законопроекта, запрещающего увольнения, но также дающего работодателям право отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск во время пандемии коронавируса, пишет Duvar.

В настоящее время неясно, будет ли парламент созываться на специальную сессию 23 апреля в рамках национального праздника по случаю Дня национального суверенитета и защиты детей.

Парламент предположительно откроет свои двери после праздника Рамадан, который состоится в конце мая.