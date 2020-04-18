Безработица и дефицит продуктов – как я выживала в Польше во время вспышки коронавируса

Так уж сложилось, что эпидемия коронавируса застала редактора «СтарХита» в столице Польши. В Варшаве, как и во многих российских городах, на полках поначалу отсутствовали продукты, а потом на смену дефициту товаров пришла безработица.

Для начала представлюсь. Меня зовут Олеся, и последние восемь месяцев я живу в Европе. Сначала перебралась из Самары в Прагу, а в декабре оказалась с мужем в Варшаве. Празднуя Новый год на центральной площади польской столицы, мы и представить не могли, что спустя три месяца поездка в этот район города станет почти незаконной. Я решила рассказать читателям «СтарХита», в редакции которого работаю уже три года, чем ситуация в Европе отличается от того, что сейчас происходит в России.

Предыстория

Сейчас в Польше зарегистрировано около восьми тысяч заражений коронавирусом. Об эпидемии в стране начали говорить еще в феврале. Тогда польские журналисты с опаской обсуждали китайскую напасть, которая может разрушить европейскую экономику. Вот только поляки, как и россияне, относились к происходящему со скептицизмом. «Где мы, а где Китай?»; «От гриппа больше людей умирает»; «Не нагнетайте панику», — такие комментарии множились на просторах Сети.

Что уж там, я и сама считала, что ничего страшного не произойдет. В середине марта мы планировали съездить в Брюссель и Амстердам, но за день до вылета польское правительство сообщило о закрытии авиасообщения с другими странами, которое не восстановлено до сих пор.

Еще через пару дней мой брат, живущий с семьей в соседнем городе Радзымин, заявил, что не будет праздновать день рождения. «Давай-ка отложим гулянки до лучших времен», — сказал он тогда, даже не предполагая, что эти лучшие времена не наступят и через месяц.

Работа магазинов

Волна паники в первую очередь коснулась супермаркетов. Тогда, оказавшись в продуктовом, я с удивлением обнаружила, что мяса, как и круп, на витринах нет. Гречка, рис и прочие важные для любой хозяйки товары стали дефицитом. В особом почете оказалась туалетная бумага: упаковки по восемь рулонов исчезали с полок как по мановению волшебной палочки. К счастью, это безумие закончилось уже к середине марта.

Но начались другие проблемы: ввели строгие правила, касающиеся числа покупателей. Новшества просты и беспощадны: количество посетителей не должно превышать трех человек на каждой кассе. То есть, если касс пять, то и покупателей внутри только 15.

Разумеется, из-за этого около входа образовались длинные очереди. Поляки послушно стояли возле супермаркетов, соблюдая дистанцию в полтора-два метра. К слову, этого правила придерживаются и в очередях около отделений почты, и рядом с аптеками. Это связано не с тем, что жители Варшавы такие дисциплинированные: просто местные СМИ сделали все возможное, чтобы внушить гражданам мысль об опасности коронавируса. Вот они стоят подальше друг от друга, опасливо оглядываясь на соседа.

Общественный транспорт

Тут отдельная история. Еще в начале марта кабины водителей в автобусах оградили специальной лентой, заходить за которую нельзя. Одновременно в салоне могут находиться не более 13-20 пассажиров (в зависимости от размера транспортного средства), но это правило мало кто соблюдает. С утра, когда пассажиропоток особенно высок, посчитать, сколько людей зашло и вышло из салона, невозможно.

Поездки на большие расстояния и вовсе запрещены. Твоя задача в данной ситуации: сидеть дома и ждать позитивных изменений. К счастью, моя работа это позволяет.

Спорт и прогулки

Конечно, мамочки с детьми продолжают гулять возле домов, но кроме этого сходить им некуда. Парки и леса закрыты, на детские площадки вход также запрещен. Вот и приходится ходить туда-сюда по территории жилого комплекса.

Зато поляки еще больше полюбили спорт. Сейчас, когда каждый выход из дома воспринимается как важное событие, на улицах стало больше спортсменов-любителей. Пробежки официально не запрещены, но с 16 апреля всем людям, находящимся на улице, необходимо носить маски, что затрудняет физическую активность. Поэтому и бегуны теперь перемещаются трусцой с опаской: вдруг за углом их ожидает наряд полиции.

Работа

Для посещения работы необходимо иметь специальное разрешение. Мой муж, являющийся сотрудником пекарни, как раз относится к числу тех граждан, которые все еще трудятся даже в период пандемии. Вот только разрешение у него ни разу не спрашивали. Проверка проводится выборочно, что помогает избежать тех проблем, которые были на днях в московском метро.

На самом производстве ввели строгие правила. Теперь сотрудники постоянно обрабатывают руки антисептиком. Трудятся небольшими бригадами, состав которых не меняется: одна бригада уходит с рабочего места за полчаса до прихода другой. Объясняется это просто: если уж ты и заболел, то по крайней мере заразишь не всех коллег, а только тех несчастных, с которыми служишь в одну смену.

Конечно, правительство позаботилось и об эмигрантах, коих в Польше очень много. Если в период эпидемии у вас заканчивается туристическая или рабочая виза, она автоматически продлевается до окончания карантина: плюс еще один месяц. То есть, если карантин заканчивается 1 июня, то до 1 июля вы можете спокойно находиться в Польше. Это удобно, поскольку местные органы власти — ужонды — уже несколько недель не работают, и толпам возмущенных украинцев, россиян и белорусов нет необходимости брать инстанции штурмом ради продления визы.

С трудоустройством возникли серьезные проблемы. Поскольку мой муж работает в пекарне, он продолжает посещать производство. Хлеб, как и зрелища, людям нужен всегда. Но объем выпускаемой продукции заметно снизился. Раньше они поставляли изделия в школы, мелкие магазины, рестораны, а сейчас все это закрылось. Следовательно, работодатель сокращает количество часов. Но нам еще повезло: те эмигранты, что трудились в сфере обслуживания, вообще остались без работы и были вынуждены уехать домой.

16 апреля польское правительство объявило, что эпидемия пошла на спад. С 20 апреля местные жители могут посещать парки, леса, но при этом правило на соблюдение дистанции и ношение масок сохраняется. Об открытии границ речи не идет и, скорее всего, до осени этого не случится. Так что с надеждой слетать летом к родственникам на Украину я уже попрощалась, но зато теперь могу хотя бы сходить в парк с собакой!

Фото: Xinhua/Legion-Media, личный архив