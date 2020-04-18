Путин потребовал сформировать достаточный коечный фонд по коронавирусу в России

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Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters
Президент России Владимир Путин поручил оперативно создать достаточный коечный фонд в стране. Такие меры нужны для помощи больным коронавирусом, говорится на сайте Кремля.
В указе президента говорится, что необходимо сформировать достаточное количество коек до 22 апреля с учетом прогнозных данных.
Кроме того, кабмину страны и региональным властям поручено создать механизм оперативного реагирования на эпидемиологическую ситуацию в субъектах России.
Всего на данный момент число инфицированных в России составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов, умерли — 313.
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