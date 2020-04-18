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Обращение президента России Владимира Путина, 02 апреля 2020 года

«Первый канал»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/585/13033585/putin-pic905-895x505-44486.jpg" alt="Путин поручил ежедневно прогнозировать число заболевших коронавирусом в РФ" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать прогнозы по числу россиян, которые могут заразиться коронавирусом в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Путин поручил кабмину за два дня обеспечить формирование краткосрочного прогноза.

Отмечается, что он также потребовал ежедневно отчитываться о прогнозах.

Всего на данный момент число инфицированных в России составляет 36 793, выздоровели 3057 пациентов, умерли — 313.

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