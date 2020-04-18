Распространенные женские секс-фантазии

Сексуальные фантазии, к которым ты возвращаешься снова и снова, могут быть связаны с бывшей или со знаменитостью, незнакомкой или, может быть, с несколькими людьми одновременно. Из твоих собственных фантазий, фантазий друзей довольно хорошо складывается представление о сексуальных фантазиях мужчин в целом.

А что происходит в умах женщин, когда они мастурбируют и придумывают что-то сексуальное? При отсутствии в голове запретов женская фантазия разгоняется от ванильного секса до хардкорных фетишей. Речь пойдет о самых популярных сексуальных фантазиях, о которых женщины думают на регулярной основе.

Побыть свингером

Как это ни развратно, многие девушки фантазируют о свободном обмене партнерами. Сексологи говорят, что это здоровая фантазия и отхождение от социальных ограничений дает разрядку сексуальным переживаниям. Кроме этого, важно понимать, что не каждая девушка, которая фантазирует об этом, хочет этого на самом деле. Иногда такие фантазии возникают просто так.

Госпожа

В мире, где женщины не могут быть доминирующими, причину такой популярной фантазии легко понять. Женщины могут быть напористыми, уверенными и доминирующими во время секса и на самом деле имеют на это полное право. Такая фантазия помогает разобраться в своих проблемах с самооценкой и дает возможность контролировать ситуацию. Настоящий доминантный секс может создать чувство неудобства — особенно если он происходит в первый раз. Но фантазирование об акте позволяет переживанию быть всем, чем захочется.

Ролевые игры

Фантазии о ролевых играх могут означать, что леди ищет чего-то нового, чтобы добавить это к настоящей сексуальной рутине. Мечтания об этих сценариях могут помочь снять эту границу. Тяга к разнообразию не означает выход из отношений. Ролевые игры могут позволить партнерам относиться друг к другу по-разному, будь то в ее голове или в реальности.

Если девушка хочет что-то изменить, ролевые игры идеально подходят для этого. Эксперты в данной сфере говорят, что это самый простой способ оживить половую жизнь. Когда мы принимаем роли в спальне, нам дается освобождение от запретов через игру, будь это встреча с незнакомцем или игра с участием известных личностей.

Секс с незнакомцем

Если парень займется сексом с незнакомкой, которую только что встретил, — это безусловное признание. Если это делает женщина — это куча поднятых бровей. Именно это лежит в основе популярности таких фантазий у женщин — мы не даем себе на это право, но сама идея опьяняет чувством острых ощущений. Такие фантазии наполняют стремлением к страсти и волнению. Как он смотрит на тебя, как он подходит к тебе, какими словами и тоном он пользуется, как он говорит комплименты, и самое главное — он ничего не знает о тебе. Каждый из этих элементов делает эту фантазию горячей и очень распространенной.

МЖЖ

Фантазия втроем может многое говорить о девушке — особенно то, о какой тройке она мечтает больше. Идея добавить в постель другую девушку означает, что сама леди чувствует себя в отношениях близкой и уверенной. Большинство предпочитают МЖЖ, потому что это позволяет ей разделять доминирование с другой, кроме этого, ее привлекает возможность играть другую женщину.

ММЖ

Женщины, мечтающие о дьявольской тройной версии этой фантазии, часто жаждут некоторого дополнительного внимания. Во время такого секса можно почувствовать себя богиней. Тройка МЖЖ означает разделение внимания с другой девушкой, другое дело, когда внимание сосредоточено только на тебе. Тройка с двумя мужчинами также дает возможность попробовать определенные вещи, которые или нельзя выполнить в МЖЖ, или можно выполнить только с использованием секс-игрушек. Однако женщины, которые фантазируют о типе ММЖ, скорее всего, жаждут реального.

Вуайеризм

Заглядывание в жизни других — это то, что в наши дни создал интернет. Мы видим, что все ели на обед, видим их новые стрижки, а также их последние романтические усилия. Девушки, которые фантазируют о вуайеризме, описывают это как «порно в реальной жизни». Вуайеристские фантазии включаются со взгляда на реальную сексуальную жизнь незнакомых людей. Наблюдение за сексом — это способ жить чужой жизнью, вставляя себя в драму.

Эксгибиционизм

Фантазия о показе обнаженного тела кому-то, кто не просил его посмотреть, может показаться криком о внимании, однако эти чувства намного глубже. Это желание чувствовать себя сексуально, привлекать внимание, вызывать восхищение. Фантазии, связанные с публичной наготой, часто происходят из-за желания почувствовать себя сильной, оцененной. Выставление себя обнаженной или занятие сексом в общественном месте помогает почувствовать это. Кошмар одной девушки — сексуальная мечта другой.

Молодой парень

Секс с тем, кто младше, занимает высокое место в списке воображаемых женских фантазий. Во-первых, женщина может подтвердить свою привлекательность, а во-вторых — получить больше власти в отношениях. Некоторые женщины даже любят сексуально формировать молодого парня. Как правило, в постели главные мужчины, поэтому сексуальные фантазии с молодым парнем позволяют женщине изменить этот порядок. Женщины, которые фантазируют о сексе с молодыми мужчинами, хотят от партнера большей выносливости, силы и подвижности в постели.

Лесбийский секс

У лесбиянок есть преимущество — они знают, как работает женское тело. Они более осведомлены о том, как доставить удовольствие посредством орального секса, в то время как многие мужчины даже не понимают, как устроена вагина. Лесбиянки хорошо разбираются в искусстве куннилингуса и секса, который отличается от традиционного. Большинству женщин интересно узнать, каково это — иметь кого-то, кто в совершенстве владеет топографией женского тела, не торопится и сосредотачивается на удовольствии, а не на семяизвержении.

отсюда

25.06.2017