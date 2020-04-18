Состоится ли схождение Благодатного огня в 2020 году

Распространение коронавирусной инфекции COVID-2019 внесло свои коррективы и в церковную жизнь. Так, празднование Пасхи, которое проходит в церквях, будет без верующих, а паломников не пустят в Храм Гроба Господнего на церемонию схождения Благодатного огня. Но все же Святой свет в 2020 году появится.

Напомним, схождение Благодатного огня в 2020 году запланировано на вечер 18 апреля. Это мероприятие ежегодно проходит в храме Гроба Господнего за сутки до начала Пасхи. Вся церемония делится на 4 части – подготовка к появлению пламени, проверка Патриарха и его вхождение в храм, появление огня и передача другим священникам, празднование Пасхи.

Сойдет или нет Благодатный огонь в 2020 году

Изначально в социальных сетях ходили слухи, что схождение Благодатного огня из-за коронавиусной инфекции COVID-2019 перенесут на сентябрь 2020 года. Но позже в Иерусалиме, где ежегодно проходит это мероприятие, подобную информацию опровергли.

Оказалось, что Святой огонь все-таки появится, но его схождение будет проводиться без паломников и с ограниченным числом участников церемонии. За действием можно будет наблюдать с любого уголка планеты онлайн в прямой трансляции.

Смотреть схождение Благодатного огня онлайн бесплатно

Посмотреть на традиционное схождение святыни в России можно как на телеканалах «Первый», НТВ, «Спас» и «Россия 1», так и онлайн.

Доставят ли Благодатный огонь в другие страны

Ежегодно Святой свет, после схождения в Иерусалиме, развозят по всему миру. В этом году традицию продолжат, но с учетом всех мер предосторожности.

Так, лайнеры со всех стран прибудут в Тель-Авив. После схождения огня, Греческая православная церковь подойдет к Яффским воротам и передаст его представителям разных государства.

Акива Тор говорит:

«Делегациям разрешено приземлиться в Бен-Гурионе. Но ни один человек, находящийся на борту, не сможет выйти из лайнера. Представители должны будут открыть дверь, получить Благодатный огонь, а после покинуть страну».

В Российскую Федерацию огонь доставят 18 апреля. После лампадку переместят в храм Христа Спасителя. По другим храма и церквям в РФ Благодатный огонь распределят уже после окончания самоизоляции.