Приметы и поверья на Пасху и пасхальную неделю, которых придерживались в старину наши предки

Пасха для православных верующих – это не только разноцветные яйца, вкусные и пышные куличи. Это особый праздник, в который следуют традициям и верят в чудо. Следовательно, существует множество поверий и предостережений, которые формировались веками.

Обряды на пасхальную неделю

Наиболее известными обрядами, которые соблюдаются и в наши дни, являются обряды, связанные с пищей. На Пасху красили куриные яйца, готовили творожную пасху и пекли куличи.

На Руси почитались пасхальные яйца. Издавна их красили в красный цвет, что символизирует для православных кровь распятого Иисуса Христа.

С пасхальными яйцами связано больше всего примет и поверий:

воду, в которой варились пасхальные яйца, не выливали, ею умывались девушки и молодые женщины, чтобы иметь красивый цвет лица; первое освященное яйцо делили на части по количеству членов семьи, сидевших за столом, что способствовало укреплению семьи, поддержанию взаимной любви и уважения; пасхальное яйцо, зарытое в огороде или на поле, обеспечит плодородие и высокий урожай; пасхальное яйцо, спрятанное в хлеву, спасет животных от болезней, увеличит надои и приплод.

Магические свойства приписывались не только пасхальным яйцам, но и яичной скорлупе. Наши предки носили скорлупу пасхальных яиц в небольших кисетах на шее рядом с крестиком. Это был один из немногих оберегов.

Приметы для девушек на Пасху

К Пасхе девушки готовились особенно, одевали самые красивые платья, завязывали косу. Для того чтобы прибавить щечкам румянца, окунали в блюдце с водой красное пасхальное яйцо, после чего умывали лицо этой водой. Если верить примете, это повышало шансы найти в эту ночь суженого. Если краска с яйца после этого не смывалась на следующий день — это был знак того, что свадьба произойдет в ближайшее время.

Благоприятной приметой считалось в пасхальную ночь услышать голос кукушки – это говорило о том, что замужняя женщина в скором времени будет рожать, если кукушку слышала молодая девушка – ждать замужества.

Если девушка желает забеременеть, тогда на пасхальный стол нужно поставить еще одну тарелку для ребеночка, положить в нее кусочек кулича и крашеное яйцо. При этом нужно шепотом сказать «угощение для деток». После праздничной трапезы, кулич крошат птичкам, а яйцо отдают нищим. Если просящий милостыню охотно брал угощение – скоро женщина будет при надежде.

Приметы о семье и любви на Пасху

Накануне пасхального периода особое значение уделяется поцелуям влюбленных пар. Когда молодые целовались под деревом – это хорошая примета, говорящая о том, что их совместная жизнь будет долгой и крепкой. Поцелуй на пороге считался плохой приметой и сулил скорую разлуку. Если во время поцелуя целующиеся слышали карканье вороны, это также указывало на то, что любовь не продлиться долго.

Самым знаменитым считается обряд разбивания крашеных яиц, который сохранился и в наши дни. Сидя за совместным столом, супруги били концы пасхальных яиц друг о друга, после чего смотрели, чье яйцо разбилось первым. Тот, кто оставался с целым яйцом, считался самым главным в супружеской паре.

Стоит сказать, что на протяжении всей пасхальной недели церковь не проводит обряд венчания, так как существует поверье, что отвлечение на мирские события в это время – большой грех. Увидеть свадьбу на этой неделе считалось плохой приметой.

Приметы о материальном благополучии

Чтобы улучшить материальное положение, нужно было непременно раскрошить один кулич для птиц на улице, согласно поверью, это привлекает богатство.

На Пасху необходимо раздать милостыню всем просящим, это обязательно обернется добром. Причем, согласно примете, если количество просящих у церкви равно семи – дела пойдут вверх в ближайшее время.