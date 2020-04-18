Красивые картинки, открытки, гифки и поздравления с Пасхой 19 апреля

Пасха Христова — это великий и самый важный праздник для всего христианства, посвященный библейскому событию — Воскресению Иисуса Христа. Каждый год христиане всего мира отмечают этот Пасху, которая приходит после 40-недельного Великого поста. В этот день люди спешат в храмы, чтобы поучаствовать в службе и освятить в церкви куличи и яйца. Все люди с радостью поздравляют другу друга с Великим праздником и желают друг другу мира, добра, счастья. Мы подготовили для вас самые лучшие, красивые и душевные поздравления с Пасхой Христовой в стихах и в прозе. Вы можете отправить их как по телефону, так и с помощью электронной почты.
Поздравления в стихах и прозе с Пасхой
С Воскресением Христовым!
Пасха — это праздник важный,
В этот день такой чудесный
Должен быть счастливым каждый,
Вам желаем благ, удачи,
Пусть Господь оберегает,
Крепким будет пусть здоровье,
А печали исчезают!
***
С великим праздником, с днем Пасхи!
К нам благодать сошла с небес,
Взыграли вновь природы краски,
Христос воистину воскрес!
Пусть в доме вашем будет радость,
Пусть все грехи отпустит Бог,
Уйдут тревоги и усталость,
Взойдет к вам счастье на порог.
***
Только добра, радости, ласки,
Счастья и света до самого края,
Вас поздравляем с праздником Пасхи –
Праздником светлого вечного Рая!
Желаем здоровья, успехов, удач,
Приятных сюрпризов, ярких чудес!
Радуйся мир, но только не плачь,
Ведь наш Христос, благо, Воскрес!
***
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Мир полон радости, чудес.
В день этой светлой благодати
Желаю счастья многократно.
Пусть Бог с небес Вам путь укажет,
Осуществится всё, что важно.
На протяженьи многих лет
Вас озаряет Божий свет.
***
Пышных куличей на стол,
Радость пусть спешит в ваш дом,
Благодать пускай придет,
Счастье прочно в жизнь войдет.
Чтоб достатка полна чаша,
Без тревог была жизнь ваша.
Ангелы поют с небес:
«Христос воистину воскрес!»
***
Ликует вся земля благословенно,
И радость бьет ключом с самих небес.
Церковный хор поет проникновенно:
Христос Воскрес! Воистину воскрес!
В день Воскресения и солнце ярче светит,
Царит в сердцах и душах лишь покой.
Пусть вас, и нас, и всех людей планеты
Господь одарит радостью святой.
***
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь Воскресению запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
«Проснись, земля, – они вещали, –
Проснись: твой Царь, твой Бог Воскрес!
***
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос воскресе!
***
В день, когда Христос воскрес
Радость льется пусть с небес,
И Господь хранит Ваш дом,
Благодать поселит в нем,
Ангел пусть убережет
От ненужных Вам хлопот,
А любовь, Христа завет,
Дарит чистый, добрый свет.
***
В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати.
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Поздравляем Вас со Светлой Пасхой! Желаем мира, добра, любви, душевного спокойствия и благополучия! Пусть ваш очаг всегда греет любовь, близкие будут рядом, все ожидания непременно оправдаются, а заветные мечты и желания обязательно сбудутся!
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Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.
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Христос Воскресе! В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!
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Воскресенье сегодня особенное, светлое! Всё это конечно неспроста и солнце сегодня в небесах светит по-особенному. Все потому, что улыбка самого Иисуса Христа озаряет наши души, он воскрес, а это значит, что наши надежды и мечты обязательно сбудутся! С праздником вас!
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На Пасху пусть в твоей душе зацветут цветочки счастья, благодарности, веры и доброты. Христос же не зря отдал жизнь, чтобы все мы жили в гармонии друг с другом. Вкусного куличика тебе и богатого пасхального застолья! Христос воскрес!
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