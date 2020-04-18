Красивые картинки, открытки, гифки и поздравления с Пасхой 19 апреля

Пасха Христова — это великий и самый важный праздник для всего христианства, посвященный библейскому событию — Воскресению Иисуса Христа. Каждый год христиане всего мира отмечают этот Пасху, которая приходит после 40-недельного Великого поста. В этот день люди спешат в храмы, чтобы поучаствовать в службе и освятить в церкви куличи и яйца. Все люди с радостью поздравляют другу друга с Великим праздником и желают друг другу мира, добра, счастья. Мы подготовили для вас самые лучшие, красивые и душевные поздравления с Пасхой Христовой в стихах и в прозе. Вы можете отправить их как по телефону, так и с помощью электронной почты.

Поздравления в стихах и прозе с Пасхой

С Воскресением Христовым!

Пасха — это праздник важный,

В этот день такой чудесный

Должен быть счастливым каждый,

Вам желаем благ, удачи,

Пусть Господь оберегает,

Крепким будет пусть здоровье,

А печали исчезают!

***

С великим праздником, с днем Пасхи!

К нам благодать сошла с небес,

Взыграли вновь природы краски,

Христос воистину воскрес!

Пусть в доме вашем будет радость,

Пусть все грехи отпустит Бог,

Уйдут тревоги и усталость,

Взойдет к вам счастье на порог.

***

Только добра, радости, ласки,

Счастья и света до самого края,

Вас поздравляем с праздником Пасхи –

Праздником светлого вечного Рая!

Желаем здоровья, успехов, удач,

Приятных сюрпризов, ярких чудес!

Радуйся мир, но только не плачь,

Ведь наш Христос, благо, Воскрес!

***

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Мир полон радости, чудес.

В день этой светлой благодати

Желаю счастья многократно.

Пусть Бог с небес Вам путь укажет,

Осуществится всё, что важно.

На протяженьи многих лет

Вас озаряет Божий свет.

***

Пышных куличей на стол,

Радость пусть спешит в ваш дом,

Благодать пускай придет,

Счастье прочно в жизнь войдет.

Чтоб достатка полна чаша,

Без тревог была жизнь ваша.

Ангелы поют с небес:

«Христос воистину воскрес!»

***

Ликует вся земля благословенно,

И радость бьет ключом с самих небес.

Церковный хор поет проникновенно:

Христос Воскрес! Воистину воскрес!

В день Воскресения и солнце ярче светит,

Царит в сердцах и душах лишь покой.

Пусть вас, и нас, и всех людей планеты

Господь одарит радостью святой.

***

В день Пасхи, радостно играя,

Высоко жаворонок взлетел,

И в небе синем, исчезая,

Песнь Воскресению запел.

И песнь ту громко повторяли

И степь, и холм, и темный лес.

«Проснись, земля, – они вещали, –

Проснись: твой Царь, твой Бог Воскрес!

***

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос воскресе!

***

В день, когда Христос воскрес

Радость льется пусть с небес,

И Господь хранит Ваш дом,

Благодать поселит в нем,

Ангел пусть убережет

От ненужных Вам хлопот,

А любовь, Христа завет,

Дарит чистый, добрый свет.

***

В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати.

***

Поздравляем Вас со Светлой Пасхой! Желаем мира, добра, любви, душевного спокойствия и благополучия! Пусть ваш очаг всегда греет любовь, близкие будут рядом, все ожидания непременно оправдаются, а заветные мечты и желания обязательно сбудутся!

***

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

***

Христос Воскресе! В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!

***

Воскресенье сегодня особенное, светлое! Всё это конечно неспроста и солнце сегодня в небесах светит по-особенному. Все потому, что улыбка самого Иисуса Христа озаряет наши души, он воскрес, а это значит, что наши надежды и мечты обязательно сбудутся! С праздником вас!

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На Пасху пусть в твоей душе зацветут цветочки счастья, благодарности, веры и доброты. Христос же не зря отдал жизнь, чтобы все мы жили в гармонии друг с другом. Вкусного куличика тебе и богатого пасхального застолья! Христос воскрес!

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