В Подмосковье введены новые меры борьбы с коронавирусом

Share Tweet Share Share Email CommentsГубернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с коронавирусом в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Согласно новым правилам, работающих с коронавирусом медиков будут размещать в гостиницах и бесплатно развозить их до медучреждений. Кроме того, до конца пандемии они будут получать федеральную и региональную надбавки, а также компенсацию затрат на питание.

«В среднем для врачей это 170 тысяч рублей, для среднего персонала — 100 тысяч, для младшего — 50 тысяч рублей», — рассказал Воробьев.

Пациентов, в том числе с ОРВИ обеспечат бесплатными лекарствами.

Также губернатор изменил правила использования цифровых пропусков. Теперь на общественном транспорте действуют только электронные средства платежа. Цифровые пропуска должны содержать номер карты владельца. Кроме того, специальный тип пропуска вводится для волонтеров.

Ранее в субботу Андрей Воробьев сообщил, что до конца апреля количество инфекционных коек в Подмосковье должно составить 7567, из них 509 будут оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. Также он анонсировал возобновление строительных работ с соблюдением мер безопасности.

До конца апреля в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома разрешается только по уважительной причине, к примеру, для покупки продуктов. Пожилые люди могут рассчитать на помощь волонтеров и социальных служб.