Полицейский напомнил россиянину о дистанции при коронавирусе с пистолетом в руке

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В сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как российские полицейские, предположительно, обращаются к нарушителям режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Ролик был опубликован в сообществе «ДТП и ЧП Москва» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как один из сотрудников правоохранительных органов разговаривает с россиянами и напоминает им о необходимости соблюдать социальную дистанцию, держа в руке пистолет. В ответ на просьбу собеседника «убрать ствол» он требует: «Отойди от меня!»

О том, где и когда именно был снят ролик, не уточняется.

Подписчики сообщества оценили ситуацию в комментариях. «Акцент на мента, и все забыли, что же эти ******** [дураки] с мячиком делают на площадке?!», «Правильно сказали — сидите дома, значит, нужно сидеть дома», «Никто же не знает, в чем там проблема и кто виноват, но менты, конечно, при исполнении и не должны общаться так», — писали они.

17 апреля сообщалось, что в Сочи нарушивший самоизоляцию бомж был задержан полицейскими. Бездомный сказал, что живет на улице, озадачив тем самым сотрудников МВД. После этого они рассказали ему об опасности коронавируса и отпустили его.