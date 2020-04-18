Советский космический аппарат «Венера-13» запечатлел жизнь на Венере

Советский зонд был отправлен в космос в 1981 году. Все данные были строго засекречены в связи с обострившимися тогда отношениями с Америкой. В 1969 году США в рамках программы «Аполлон-11» отправили на Луну первых двух людей.

Спустя 30 лет в журнале Solar Syste mResearch появилась статья ученого Леонида Ксанфомалити, который привёл доказательства жизни на Венере. Он опирался на снимки, сделанные как раз «Венерой-13». На поверхности планеты было замечено нечто движущиеся. Возникает вопрос, почему раньше никто не обратил внимания на уникальные кадры.

Создание, подобравшееся к зонду, похоже на краба. Кристофер Оруэлл, профессор военно-морских наук США, в свою очередь, отрицает выводы российского ученого. Различные исследованияпоказали, что увиденное – это всего лишь крышка объектива от камеры зонда. При этом другой специалист, астрофизик Хаким Олусей, не верит в жизнь на Венере.