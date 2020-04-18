В куске угля обнаружили дверные ручки возрастом 300 млн лет

|Имеется немало артефактов, которые разрушают привычную нам историю человечества, составленную учеными на основании многочисленных открытий. Один и последних весьма странных предметов – дверные ручки в куске угля. Казалось бы, что тут необычного? Всё дело в возрасте булыжника: углю 300 млн лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Находка может свидетельствовать о том, что в древности существовало больше продвинутых цивилизаций. Не исключено, что часть современных достижений является лишь наследием прошлого.
300 млн лет назад каким-то образом пара дверных ручек попала в пласт угля, а затем была «законсервирована» под землей. Об этом говорится в ролике опубликованном на YouTube-канале Mystery History.
К сожалению, ни одна находка, нарушающая привычную нам историю, не была исследована. Дверные ручки – не исключение. Мы не знаем, кто создатель артефакта, какая цивилизация была столь высокоразвитой. Чтобы действительно можно говорить о развитости людей в определенные периоды времени, нужны доказательства и подтвержденные факты.