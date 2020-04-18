Власти алтайского поселка установят солнечную электростанцию питания библиотеки почты

В поселке Рогуличном Первомайского района будет смонтирована небольшая солнечная электростанция (СЭС). Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Сибирского сельсовета Олег Боронин. Он рассказал ИА «Банкфакс», что станция обеспечит электричеством поселковую библиотеку и почту.

Олег Боронин уточнил, что мини-СЭС в Рогуличном планируют установить уже текущим летом, но конкретные сроки будут зависеть от наличия средств в бюджете сельсовета. Солнечные панели уже закуплены, но часть оборудования еще необходимо приобрести. Общая стоимость станции – около 200 тысяч рублей. Она будет обеспечивать электричеством почтовое отделение, библиотеку и, возможно, ФАП. По словам главы Сибирского сельсовета, если данный проект будет успешным, то солнечная генерация может появиться и в других населенных пунктах. «Если в Рогуличном все получится, то мы будем делать еще одну мини-СЭС в поселке Сибирском, чтобы осветить нашу центральную площадь, которую мы сделали по проекту поддержки местных инициатив», — сказал Олег Боронин.

Он пояснил, что выработка станции в Рогуличном составит 800 Вт.ч. Энергия будет накапливаться в аккумуляторах, после чего поступать в здания на работу освещения и приборов. Согласно расчетам, этого хватит, чтобы электрифицировать почту и библиотеку. В случае успеха СЭС в Сибирском будет мощнее – более 1 кВт.ч.

По словам Боронина, такой эксперимент в поселке возник «не от хорошей жизни». «В связи с ремонтом библиотеку пришлось перенести из клуба в другое помещение, которое без документов. Оно наше – в реестре, но без бумаг. Соответственно возникла проблема с его подключением к электроснабжению», — рассказал Олег Боронин.

Он отметил, что многие относятся скептически к применению мини-СЭС в Алтайском крае, поскольку оборудование довольно дорогое и долго окупается. Однако, по мнению собеседника, это перспективный путь развития с точки зрения экологии и генерации, требующий опыта.

Напомним, что в следующие пять лет в Алтайском крае крае планируют построить пять полноформатных солнечных электростанций. По последним данным, это может потребовать 15-18 млрд рублей инвестиций. СЭС могут появиться в Славгородском, Курьинском, Кулундинском, Калманском и Михайловском районах. Однако следующая «пятилетка» может оказаться не такой «солнечной» на фоне текущей экономической ситуации.