CNBC: Ослабленной экономике Турции придётся трудно в борьбе с воздействием COVID-19

«Для Турции настанут трудные времена, потому что страна уже находилась в макроэкономически уязвимом положении, прежде чем коронавирус нанёс свой удар. Безработица в январе уже составляла 14%, и, вероятно, она значительно возрастёт из-за числа закрывшихся из-за коронавируса предприятий», — рассказал в интервью CNBC Джан Сельчуки, управляющий директор Istanbul Economics Research. Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о выделении 15 млрд долларов предприятиям, пострадавшим от пандемии, а также на поддержку занятости и крупномасштабную отсрочку платежей по долгам и ипотечным кредитам.

По данным CNBC, меры, принятые правительством Эрдогана, напугали инвесторов, включая меры, принятые в понедельник, призванные ограничить возможности иностранных граждан торговать лирой на рынке оффшорных свопов. После данного объявления лира в тот же день снизилась до минимума среди валют развивающихся рынков.

Отметим, что в 2018 году лира столкнулась с кризисом, а в этом году подешевела ещё на 13% по отношению к доллару. Действия Центрального банка Турции по искусственному поддержанию лиры путём продажи долларов привели к тому, что валовые валютные резервы страны упали до самого низкого уровня, зафиксированного в 2009 году. По данным Международного валютного фонда (МВФ), на конец февраля иностранные резервы Турции, за исключением золота, составили 77,4 млрд долларов. Кроме того, потребности Турции в финансировании на 2020 год оцениваются в 170 млрд долларов.

«Если в стране возникает кризис суверенного долга, есть риски, что это может привести к возникновению аналогичной ситуации на развивающихся рынках. То обстоятельство, что у Турции существуют большие потребности во внешнем финансировании, а частный сектор имеет большую задолженность в иностранной валюте, усугубляет эти риски», — цитирует CNBC Агату Демерайс, директора по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit (EIU).

По словам Демерайс, EIU прогнозирует рецессию в Турции в течение целого года, поскольку «пострадает крупный туристический сектор, что усилит давление на дефицит и на без того хрупкую лиру», а это, в свою очередь, стимулирует инфляцию.

Лира также подешевела после того, как Эрдоган решительно отверг поддержку со стороны МВФ, которая, по мнению многих аналитиков, понадобится Турции.

«У Турции нет тех ресурсов, которые у неё были 10 лет назад, чтобы компенсировать экономические последствия коронавируса. Стране понадобятся любые доступные ресурсы», — подчеркнул Сельчуки.