Анастасия Заворотнюк на сегодня 18 апреля, как себя чувствует, новости о состоянии здоровья

Дочь больной раком артистки Анастасии Заворотнюк Анна выложила новую фотографию в социальной сети и поразила подписчиков сходством с матерью. И раньше на это обращали внимание поклонники, но теперь данная тема стала более актуальной.

Новости о состоянии Заворотнюк на сегодня, 18.04.2020

Пост появился в Instagram. Анна Заворотнюк часто радует своих фанатов свежими снимками, в которых нередко рассуждает на различные темы. В очередной раз Заворотнюк поделилась со своими подписчиками черно-белой фотографией.

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк поразила фанатов схожестью с матерью.

Ранее актриса Анастасия Заворотнюк в день своего 49-летия впервые за долгое время вышла на связь. Она лично поблагодарила супругу Стаса Михайлова за поздравление с днем рождения.

Заворотнюк оставила комментарий со своего профиля в Instagram. Сообщение было размещено около 21:00 3 апреля.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна неожиданно ответила на вопрос одной из поклонниц о глубоко личном. Девушка прокомментировала слухи о беременности, которые в последнее время муссируются в Сети и ряде СМИ.

Интересно, что дискуссия развернулась под фото, где Анна позирует в короткой кофте, открывающей плоский живот – никаких признаков интересного положения не видно.

«Нет, это не правда, как и все, что говорят в сми)» – категорично ответила дочь Заворотнюк.

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Анна Заворотнюк продолжает хранить молчание о тяжелой болезни звездной матери. Однако сегодня, 6 мая, она все же немного решила прояснить ситуацию, успокоив переживающих фанатов. В своем официальном микроблоге «Инстаграм» она опубликовала свое свежее фото, а под ним оставила интересную цитату из популярного современного ситкома «Холм одного дерева».

Стоит отметить, что пользователи сети разглядели в этих словах четкий намек на состояние здоровья тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. В цитате говорится о том, что жизнь очень непростая вещь и не всегда все бывает так хорошо, как мы запланировали, однако это не повод отчаиваться и опускать руки.

По словам пользователей социальных сетей, Анна этими словами якобы намекнула на то, что у Анастасии хоть и тяжелое состояние, но она все равно со всем справится и вернется к прежней счастливой жизни.