Бабкина состояние на 18 апреля 2020 здоровье на сегодняшний день 18 04 2020

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил новые данные о состоянии артистки Надежды Бабкиной, которая лечится в больнице от пневмонии. Впрочем, эти данные вовсе не говорят в пользу версии о том, что в ближайшие дни артистка будет выписана.

Как здоровье Бабкиной на 18 апреля: состояние певицы

По данным депутата, состояние певицы улучшилось. Уже несколько дней она находится в сознании.

«Все возможное сейчас для нее делается врачами и близкими. Медики просят не комментировать ее состояние сейчас подробно, но они пристально следят за ней. Просто надо подождать», — сказал Герасимов.

Депутат уточнил, что болезнь у певицы действительно тяжелая, однако сейчас ей не становится хуже, и это главное. Он отметил, что поначалу исполнительница действительно стремительно шла на поправку. По словам артиста, Бабкину очень любят медицинские работники, и сейчас они делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Чуть ранее медицинский персонал клиники, где лечится Бабкина, сообщил, что состояние артистки улучшилось, но она «ходит в памперс и общается жестами».

Тем временем, перспективы исполнительницы в борьбе с опасным недугом описала известный эксперт в области экстрасенсорики Дарья Миронова. По мнению ясновидящей, процесс выздоровления Бабкиной является лишь вопросом времени, хотя эксперт прогнозирует продолжение течения заболевания, примерно, на месячный срок.

Однако после того, как звезда сцены будет выписана из больницы, она продолжит свое творчество еще ярче и активнее, тем более, что искусство будет оказывать на исполнительницу «целительное влияние». Артистка поучаствует еще в большом количестве телепроектов и даст немало успешных концертов. Вместе с тем, знаменитость станет уделять больше внимания здоровью сердечно-сосудистой системы.