Строительство больницы в бывшему аэропорту Ататюрка нанесло ущерб экономике страны в 2 млрд долларов

Duvar напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 6 апреля, что в Стамбуле будут построены две больницы для лечения коронавируса: одна в аэропорту Ататюрк, бывшем главном аэропорту города, а другая — в отдалённом анатолийском районе Санджактепе. Президент заявил, что каждая больница сможет разместить порядка 1 тыс. пациентов. Отметим, что пандемия COVID-19 наиболее сильно ударила по крупнейшему городу Турции, поскольку 60% случаев заболевания выявлены в Стамбуле.

Больницу в Стамбуле первоначально планировалось построить на участке напротив аэропорта, но из-за его непосредственной близости от жилого района планы изменились, и было решено возвести больницу на территории аэропорта.

Депутат НРП от Стамбула Озгюр Карабат раскритиковал решение правительства построить больницу на взлетно-посадочной полосе, а не внутри самого аэропорта площадью 325 тыс. кв м, который имеет отопление, охлаждение, вентиляцию, канализацию и подключен к линии метро.

«Две длинные взлётно-посадочные полосы были разрушены, и таким образом, приведены в состояние, при котором они больше не могут использоваться. Несмотря на то, что имеются терминальные здания аэропорта Ататюрк, автостоянки и ангары для самолётов, они испортили две взлётно-посадочные полосы построив на них больницу и сделав их непригодными для дальнейшего использования. Реконструкция одной взлетно-посадочной полосы обойдётся казне в около 1 млрд долларов», — подчеркнул Карабат.