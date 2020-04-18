Сбербанк назвал причину возникновения неактуальных номеров в приложении

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Сбербанк назвал причину возникновения неактуальных номеров в приложении

Мария Девахина/РИА «Новости»

В пресс-службе Сбербанка объяснили причину появления неактуальных номеров телефонов клиентов в поле «Дополнительный номер» приложения «Сбербанк онлайн». Об этом пишет РИА «Новости».

Так, в графе содержатся контактные номера клиента, которые он указывал банку при заключении каких-либо договоров, а потом не сообщил об утрате их актуальности.

Кроме того, в банке пояснили, что на такие номера не могут приходить СМС и пароли. Они могут понадобиться лишь для возможной голосовой связи с клиентом, если у банка не получается дозвониться по основному номеру.

Также в Сбербанке добавили, что неактуальные номера можно самостоятельно удалить в приложении «Сбербанк онлайн».

На обнаружение незнакомых номеров ранее начали жаловаться клиенты Сбербанка в соцсетях.

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