Сбербанк назвал причину возникновения неактуальных номеров в приложении

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Мария Девахина/РИА «Новости»
В пресс-службе Сбербанка объяснили причину появления неактуальных номеров телефонов клиентов в поле «Дополнительный номер» приложения «Сбербанк онлайн». Об этом пишет РИА «Новости».
Так, в графе содержатся контактные номера клиента, которые он указывал банку при заключении каких-либо договоров, а потом не сообщил об утрате их актуальности.
Кроме того, в банке пояснили, что на такие номера не могут приходить СМС и пароли. Они могут понадобиться лишь для возможной голосовой связи с клиентом, если у банка не получается дозвониться по основному номеру.
Также в Сбербанке добавили, что неактуальные номера можно самостоятельно удалить в приложении «Сбербанк онлайн».
На обнаружение незнакомых номеров ранее начали жаловаться клиенты Сбербанка в соцсетях.
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