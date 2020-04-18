ТОП-3 подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Подержанный кроссовер за 500-600 тысяч рублей – хороший выбор для тех, кому нужно нечто более практичное, чем седан или хетчбэк. За эти деньги на рынке существует весьма широкий выбор моделей на любой вкус. «Автоновости дня» составили ТОП-3 б/у кроссоверов, которые отличаются надежностью и хорошим соотношением цена/качество.

Hyundai Tucson

Корейский кроссовер первого поколения при невысокой цене представляет собой уже вполне современный и качественный автомобиль, особенно если удастся найти хорошо сохранившийся экземпляр. Hyundai Tucson может похвастать весьма просторным салоном и плавностью на плохих дорогах.

Под капотом автомобиля чаще всего встречается 2.0-литровый бензиновый двигатель мощностью в 140 лошадиных сил, который может работать как «механикой», так и с «автоматом». Для обеих версий доступен передний либо полный привод.

Suzuki Vitara

Хоть данное поколение и выпускается еще с 2005 года, до сих пор нет единого мнения относительно того, считать ли «Витару» кроссовером или же внедорожником. В принципе, интегрированная рама и хорошая система полного привода позволяют выезжать на бездорожье, однако с более серьезными моделями «японцу» соревноваться сложно.

В движение Suzuki Vitara приводится бензиновыми двигателями объемом в 2.0 и 2.4 литра. Первый развивает мощность в 140 лошадиных сил, а вот более объемный агрегат выдает уже 170 «лошадок». Все версии модели идут с полным приводом, вне зависимости от того, механическая КПП или «автомат».

Nissan Qashqai

Первая генерация японского кроссовера получилась весьма удачной в плане соотношения цены и потребительских качеств. Несмотря на недорогой пластик в салоне, собрано все неплохо и удобно. Также инженерам удалось сделать подвеску, которая при хорошей рулежке нормально «переваривает» и плохую дорогу.

Чаще всего на рынке встречаются версии с 2.0-литровым двигателем мощностью в 140 лошадиных сил, который работает в паре с механической КПП либо вариатором. Последний имеет ряд «болячек», но в целом вполне адекватен в плане ресурса и качества работы. Доступны версии с передним либо полным приводом.

Как это часто бывает с подержанными автомобилями, многое зависит от того, насколько хороший экземпляр удастся найти на рынке. Лучше не гнаться за экономией и обращать внимание на те варианты, которые предлагаются по цене суть выше среднего.