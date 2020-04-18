За прошедшие сутки Алтайском крае выявлено новых случаев коронавирусной инфекции

В Алтайском крае выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции, среди них — один ребенок. Всего в регионе подтверждено 63 случая заболевания COVID-19.

Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, круг муниципальных образований, где выявлены заболевшие, расширился до 13: Барнаул – 42 человека, Камень-на-Оби – 3, Павловский район – 3, Первомайский район – 2, Крутихинский район – 3, Советский район — 2. В городах Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск — по одному заболевшему. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске (1 человек), Горняке (2 человека), Поспелихинском районе (село Николаевка – 1 человек).

Больные проходят лечение в инфекционном госпитале КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаула»; в инфекционном отделение КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаула», в инфекционном госпитале КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства». Выписаны 4 человека, все они жители краевой столицы.

Из общего числа заболевших 9 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 41 случай – по контакту с заболевшими. Из 63 заболевших 12 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 10 – у заболевших ОРВИ.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в очагах, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

На 18 апреля находятся под меднаблюдением 1276 человек, (за сутки добавилось – 208), снято меднаблюдение с 5749 человек (за последние сутки – 81). Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 12778 человек.