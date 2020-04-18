Селена Гомес подала в суд на создателей мобильной игры за использование ее образа

Певица и актриса Селена Гомес подала в суд на мобильную игру, использующую ее образ без согласия, и требует от разработчиков $10 млн компенсации.

Селена Гомес требует от разработчика мобильной игры $10 млн за использование ее образа без согласия, сообщает портал Business Insider. Речь идет о мобильном приложении 'Clothes Forever – Styling Game', позволяющем игрокам подбирать одежду знаменитостям, выступая в роли фэшн-эксперта. Помимо Гомес в игре можно встретить персонажей, обладающих сходством с четой Бекхэмов, сестрами Кардашьян, певицей Тэйлор Свифт и др.

Адвокаты Селены Гомес утверждают, что приложение использует образ певицы как в самом геймплее, так и в рекламных материалах. На одном из скриншотов игры в магазине App Store можно увидеть девушку, чья внешность и даже наряд полностью скопированы с фотосессии певицы для обложки журнала Flare 2015 года.

Сумма в $10 млн, запрошенная звездой у разработчика игры, равняется «всей прибыли, бонусам и прочим доходам», которые компания-ответчик получила от мобильной игры, используя образ Гомес. Адвокаты считают, что популярность артистки напрямую повлияла на продажи 'Clothes Forever – Styling Game'.

«Карьера Селены Гомес в качестве модели, актрисы, музыканта и предпринимателя сделала имя «Селена» нарицательным. Селена Гомес – икона стиля. Это вопиющее нарушение прав Селены, которые мы будем энергично оспаривать», – заявил адвокат певицы Алекс Вайнгартен.

Это уже не первый раз, когда звездам приходится судиться с создателями видеоигр за использование своего образа. Так, актриса Линдси Лохан пыталась через суд доказать Rockstar Games, что девушку в красном бикини на одном из постеров GTA V срисовали именно с нее. Судебное разбирательство, начавшееся в 2016 году, было завершено лишь спустя два года. Судья встал на сторону Rockstar, заявив, что на постере был использован не образ Лохан, а собирательный образ «девушки-тусовщицы».

Кроме того, в 2009 году вдова Курта Кобейна Кортни Лав заявила о намерениях судиться с компанией Activision за использование ее покойного мужа в качестве одного из персонажей 'Guitar Hero 5'. Лав заявила, что не давала свое разрешение на копирование внешности Кобейна для игры. По словам вдовы, ее «чуть не стошнило», когда она увидела виртуальный аватар музыканта.

Activision же заявили, что обладают всеми необходимыми документами, которые Кортни Лав подписала лично. Позже стало известно, что Лав якобы не устроило, что в 'Guitar Hero 5' персонаж Кобейна может исполнять не только песни группы Nirvana, но и композиции других авторов.

В центре скандала с привлечением суда оказалась и компания Epic Games, а также ее популярный проект 'Fortnite'. В этой игре можно выражать свои эмоции с помощью танцев – для этого в библиотеке симулятора выживания предусмотрен огромный выбор танцевальных движений.

Одним из танцев, доступных пользователю в 'Fortnite', является «флосс». Этот танец был придуман «парнем с рюкзаком» [англ. Backpack Kid] по имени Рассел Хорнинг, который впервые исполнил его на шоу' Saturday Night Live 'после выступления Кэти Перри.

Мама мальчика и его менеджер подали в суд, надеясь доказать, что использование флосса в игре без разрешения является незаконным. Одновременно с этим они пытаются оформить авторские права на это движение, чтобы в дальнейшем оградить себя от подобных случаев.