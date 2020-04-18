Турецкие пожарные вернули к жизни двух новорождённых котят, пострадавших в результате пожара

После ликвидации возгорания 13 апреля пожарные Толгахан Акман и Хасан Демирташ заметили в контейнере четырёх новорожденных котят и их мать. Они, как и владелец близлежащего магазина Йылмаз Полат, делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца котятам в течение получаса. В итоге им удалось спасти двух малышей.

«Нам удалось реанимировать двух из них. Мы не смогли спасти остальных. Наш долг — обеспечить безопасность всех живых существ», — цитирует Акмана Duvar. Демирташ добавил, что они сделали всё возможное, чтобы спасти животных.

«Когда мы увидели, что они вернулись к жизни, мы были так счастливы. Нет ничего более прекрасного, чем живое существо, схватившееся за жизнь после того, как оказалось на грани смерти. Гибель двух других животных нас сильно опечалила», — сказал он.

Ветеринар Джахит Гюрсел Беллек поблагодарил пожарных за их усилия. Одного из котят взяла себе работница супермаркета Сибел Туран, которая назвала его «Дымок», а другого вернули матери.